< sekcia Zahraničie
Macinka otvoril tému presunu ambasády ČR z Tel Avivu do Jeruzalema
Veľvyslanectvo ČR v Izraeli sídli v Tel Avive a svoju pobočku má aj v Jeruzaleme.
Autor TASR
Tel Aviv 17. novembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v utorok vyhlásil, že presun veľvyslanectva ČR v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema by v prípade výrazného zlepšenia situácie v regióne mohlo byť symbolickým gestom. Preto vraj otvoril debatu o tomto kroku a túto myšlienku podporuje, píše TASR.
V ČR podľa Macinku táto téma „nemusí byť nejak zložito diskutovaná“. „Samozrejme, že to má nejaké konzekvencie na medzinárodnú politiku, rôzne rezolúcie a tak ďalej, ale to je asi tiež jedno. Ja si myslím, že by to bolo dobré spraviť práve v súvislosti s tým, že sa možno podarí tu situáciu nejak posunúť, čo teda ja považujem za dôležitejšie než potom tá symbolická akcia presunu tej ambasády,“ vyhlásil šéf českej diplomacie.
Veľvyslanectvo ČR v Izraeli sídli v Tel Avive a svoju pobočku má aj v Jeruzaleme. Jeho presun podporovala aj predchádzajúca vláda. Jej premiér Petr Fiala vlani povedal, že otázne nie je, či ambasádu presunúť, ale kedy.
Macinka je súčasťou delegácie českej vlády v Izraeli, kam premiéra Andreja Babiša pozval jeho izraelský náprotivok Benjamin Netanjahu. Predstavitelia českej vlády tam prioritne riešia posilnenie protivzdušnej obrany.
V ČR podľa Macinku táto téma „nemusí byť nejak zložito diskutovaná“. „Samozrejme, že to má nejaké konzekvencie na medzinárodnú politiku, rôzne rezolúcie a tak ďalej, ale to je asi tiež jedno. Ja si myslím, že by to bolo dobré spraviť práve v súvislosti s tým, že sa možno podarí tu situáciu nejak posunúť, čo teda ja považujem za dôležitejšie než potom tá symbolická akcia presunu tej ambasády,“ vyhlásil šéf českej diplomacie.
Veľvyslanectvo ČR v Izraeli sídli v Tel Avive a svoju pobočku má aj v Jeruzaleme. Jeho presun podporovala aj predchádzajúca vláda. Jej premiér Petr Fiala vlani povedal, že otázne nie je, či ambasádu presunúť, ale kedy.
Macinka je súčasťou delegácie českej vlády v Izraeli, kam premiéra Andreja Babiša pozval jeho izraelský náprotivok Benjamin Netanjahu. Predstavitelia českej vlády tam prioritne riešia posilnenie protivzdušnej obrany.