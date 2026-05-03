Macinka označil snahu Pavla letieť na summit NATO za súčasť kampane
Autor TASR
Praha 3. mája (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v nedeľu označil zámer prezidenta Petra Pavla letieť na nadchádzajúci summit NATO v Ankare za súčasť jeho kampane na znovuzvolenie. TASR o tom informuje podľa správy serveru Novinky.cz.
Macinka sa v programe Partie Terezie Tománkové v televízii CNN Prima NEWS opät vymedzil voči ceste prezidenta na summit. Zastupovať ČR by podľa neho mal premiér Andrej Babiš, ktorý dokáže partnerom najlepšie vysvetliť situáciu ohľadom obranných výdavkov krajiny.
„Zaráža ma tvrdohlavosť (prezidenta) za každú cenu sa tam dostať,“ uviedol Macinka a zároveň spochybnil Pavlovu kvalifikáciu pre tento vrcholový summit. Server Novinky.cz pripomína, že v minulosti ČR na summitoch NATO štandardne zastupovala hlava štátu a Pavel pôsobil ako predseda Vojenského výboru NATO.
„Summit NATO je vrcholný politický summit hláv štátov a vlád, nie stretnutie lampasákov v zálohe,“ uviedol Macinka. Hosťom v programe Partie Terezie Tománkové bol aj europoslanec Alexandr Vondra, ktorý sa voči Macinkovmu výroku silno ohradil. Minister na otázku moderátorky nespresnil, či týmto označením myslel Pavla.
