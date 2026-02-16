< sekcia Zahraničie
Macinka pôjde na zasadnutie Rady mieru, zúčastní sa ako pozorovateľ
Šéf českej diplomacie mal naplánovanú cestu do Spojených štátov pred dvomi týždňami.
Autor TASR
Praha 16. februára (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka sa zúčastní na prvom zasadnutí Rady mieru v Spojených štátoch, ktoré sa uskutoční vo štvrtok. V pondelok to potvrdil hovorca českého rezortu diplomacie Adam Čörgő s tým, že Macinka bude na rokovaní v úlohe pozorovateľa, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Minister zahraničných vecí Petr Macinka sa zúčastní na Rade mieru v úlohe pozorovateľa a bude zastupovať Českú republiku. Naša pozícia je konzultovaná s premiérom, budeme o tom bližšie informovať,“ povedal vo vysielaní stanice ČT24 Čörgő.
Server Seznam Zprávy uviedol, že Macinka do USA odcestuje v stredu. Redakcii povedal, že na zasadnutí bude zastupovať premiéra. Práve Andrej Babiš na začiatku februára v televízii Nova uviedol, že Česko aktuálne o vstupe do Rady mieru neuvažuje. Predtým hovoril, že chce pozíciu k tomuto novému orgánu koordinovať s ostatnými štátmi EÚ.
Šéf českej diplomacie mal naplánovanú cestu do Spojených štátov pred dvomi týždňami. Pre nepriaznivé počasie však boli zrušené viaceré lety vrátane Macinkovho, takže minister cestu napokon zrušil. Podľa servera je preto možné, že by teraz mohol absolvovať aspoň časť vtedajšieho programu, napríklad schôdzku s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom alebo návštevu think-tanku The Heritage Foundation.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
