< sekcia Zahraničie
Macinka: Pozastavenie dohody EÚ s Izraelom je teraz nemožné presadiť
Autor TASR
Praha/Luxemburg 21. apríla (TASR) - Pozastavenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom je v súčasnosti podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku nemožné presadiť. Po utorkovom rokovaní šéfov diplomacií krajín EÚ v Luxemburgu tak reagoval na iniciatívu Španielska a ďalších krajín. Podobný názor ako ČR má podľa neho mnoho členských štátov, informuje spravodajkyňa TASR.
„Myslím si, že je to v súčasnom nastavení nepresaditeľné. Myslím, že aj (šéfka diplomacie EÚ) Kaja Kallasová konštatovala, že to nemá šancu prejsť a že sa to zatiaľ riešiť nebude,“ povedal Macinka. Podotkol, že ČR má s Izraelom tradične dobré vzťahy, a preto by pre krajinu bolo zložité pristupovať k zmrazovaniu asociačného procesu. „Myslím si, že mnoho európskych krajín to cíti rovnako, takže si myslím, že k tomu nakoniec asi nedôjde,“ dodal.
Čo sa týka návrhu sankcií voči násilným židovským osadníkom, nemal by byť podľa neho jednostranný - teda len proti Izraelčanom. „Neviem si predstaviť, že by sme boli súčasťou skupiny, ktorá bude navrhovať sankcie na izraelských politikov. To je pre nás asi ťažko prekročiteľný stav,“ skonštatoval šéf českej diplomacie.
S návrhom na rokovanie o pozastavení asociačnej dohody prišlo v utorok Španielsko, Slovinsko a Írsko. Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares uviedol, že ak je pozastavenie dohody pre niektorých členov EÚ neprijateľné, Únia by mala zvážiť aspoň pozastavenie jej obchodnej časti.
Asociačná dohoda z roku 2000 upravuje politický dialóg medzi EÚ a Izraelom. Jej cieľom je posilňovanie partnerstva a vzájomných vzťahov, ktoré sú podľa dokumentu založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických princípov. Už v roku 2024 vyzvali Španielsko, Írsko a ďalšie krajiny na jej prehodnotenie pre obavy z postupu Izraela vo vojne v Pásme Gazy po útokoch hnutia Hamas z októbra 2023.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
