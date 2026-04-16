Macinka predvolal Zmejevského, žiada vysvetliť vyhrážky českým firmám
Česká polícia vo štvrtok uviedla, že situáciu a prípadné hrozby v spolupráci s bezpečnostnou komunitou v ČR aj v zahraničí vyhodnocuje.
Autor TASR
Praha 16. apríla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v súvislosti s vyhrážkami niekoľkým českým spoločnostiam rozhodol o predvolaní ruského veľvyslanca v ČR Alexandra Zmejevského. Minister od neho žiada vysvetlenie výrokov ruského exprezidenta Dmitrija Medvedeva. TASR o tom informoval zástupca hovorcu českého rezortu diplomacie Vladimír Buchar, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Rusko v stredu pohrozilo útokmi na továrne na výrobu dronov v Európe, ktoré svoju produkciu dodávajú na Ukrajinu. Ministerstvo obrany zverejnilo aj zoznam tovární na výrobu dronov a ich komponentov; nachádzajú sa v Česku, Dánsku, Holandsku, Izraeli, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku a Turecku.
Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev následne na sociálnych sieťach uviedol, že tento zoznam obsahuje „potenciálne ciele“ pre ruské ozbrojené sily. Dodal, že to, či sa tieto útoky stanú realitou, bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie.
Česká polícia vo štvrtok uviedla, že situáciu a prípadné hrozby v spolupráci s bezpečnostnou komunitou v ČR aj v zahraničí vyhodnocuje. „Sme v kontakte s vytypovanými subjektmi v ČR a intenzívne s nimi spolupracujeme. K samotnej vyhrážke nie je možné v tejto chvíli poskytnúť žiadne bližšie doplnenie, avšak nemáme žiadne informácie o konkrétnych rizikách a hrozbách,“ doplnilo Policajné prezídium ČR na sieti X.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Rusko v stredu pohrozilo útokmi na továrne na výrobu dronov v Európe, ktoré svoju produkciu dodávajú na Ukrajinu. Ministerstvo obrany zverejnilo aj zoznam tovární na výrobu dronov a ich komponentov; nachádzajú sa v Česku, Dánsku, Holandsku, Izraeli, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku a Turecku.
Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev následne na sociálnych sieťach uviedol, že tento zoznam obsahuje „potenciálne ciele“ pre ruské ozbrojené sily. Dodal, že to, či sa tieto útoky stanú realitou, bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie.
Česká polícia vo štvrtok uviedla, že situáciu a prípadné hrozby v spolupráci s bezpečnostnou komunitou v ČR aj v zahraničí vyhodnocuje. „Sme v kontakte s vytypovanými subjektmi v ČR a intenzívne s nimi spolupracujeme. K samotnej vyhrážke nie je možné v tejto chvíli poskytnúť žiadne bližšie doplnenie, avšak nemáme žiadne informácie o konkrétnych rizikách a hrozbách,“ doplnilo Policajné prezídium ČR na sieti X.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)