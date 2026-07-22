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Macinka prijal novú ruskú veľvyslankyňu a vyzval na ukončenie vojny
Nová ruská veľvyslankyňa je vo funkcii oficiálne od konca júna, keď na Pražskom hrade odovzdala poverovacie listiny prezidentovi ČR Petrovi Pavlovi.
Autor TASR
Praha 22. júla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v stredu prijal novú ruskú veľvyslankyňu v ČR Annu Ponomarjovovú. Podľa svojho vyhlásenia na Facebooku jej povedal, že vojnu proti Ukrajine je potrebné ukončiť, na čo treba kompromisy oboch strán. Zároveň sa ohradil proti ruskému bombardovaniu civilistov v ukrajinských mestách, informuje spravodajkyňa TASR.
Nová ruská veľvyslankyňa je vo funkcii oficiálne od konca júna, keď na Pražskom hrade odovzdala poverovacie listiny prezidentovi ČR Petrovi Pavlovi. Nahradila Alexandra Zmejevského, ktorý ruskú ambasádu v Prahe viedol desať rokov. Aj keď stredajšia schôdzka bola podľa Macinku štandardnou diplomatickou procedúrou, jej obsah nebol protokolárny.
„Povedal som pani veľvyslankyni predovšetkým to, že vojnu proti Ukrajine je potrebné ukončiť. Akékoľvek vysvetľovanie ruských dôvodov a príčin v tomto ohľade nepomôže. Ku koncu vojny povedú len konkrétne kroky, ktoré so sebou nesú najmä kompromisy oboch strán a vôľu oboch strán. Vysvetľovanie nezmení nič na tom, že vojnu vedie Rusko na ukrajinskom území,“ priblížil obsah rozhovoru Macinka. Dodal, že vážna diskusia o príčinách konfliktu by sa mala viesť, ale až potom, keď sa skončia boje. Vôľa načúvať bude podľa neho väčšia.
Šéf českej diplomacie je presvedčený, že Rusko nie je v piatom roku konfliktu bezpečnejšie ako bolo pred ním a poukázal tiež na to, že vzťahy Moskvy s celou Európou sa dramaticky zhoršili. Na stretnutí s veľvyslankyňou podporil aj diplomatické kroky Spojených štátov a vyslovil sa za to, aby sa vyrovnanie síl na fronte využilo aspoň na uzavretie prímeria. „Aj Európa je pripravená podieľať sa na hľadaní mierového riešenia. Je preto na Rusku, aby dalo zreteľne najavo, že si mier skutočne praje,“ dodal Macinka.
Dodal, že vzhľadom na súčasný kontext nie je veľa možností, čo by Česko a Rusko mohli na bilaterálnej úrovni urobiť. Napriek napätej medzinárodnej situácii však bola podľa ministra schôdzka dôstojná.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Nová ruská veľvyslankyňa je vo funkcii oficiálne od konca júna, keď na Pražskom hrade odovzdala poverovacie listiny prezidentovi ČR Petrovi Pavlovi. Nahradila Alexandra Zmejevského, ktorý ruskú ambasádu v Prahe viedol desať rokov. Aj keď stredajšia schôdzka bola podľa Macinku štandardnou diplomatickou procedúrou, jej obsah nebol protokolárny.
„Povedal som pani veľvyslankyni predovšetkým to, že vojnu proti Ukrajine je potrebné ukončiť. Akékoľvek vysvetľovanie ruských dôvodov a príčin v tomto ohľade nepomôže. Ku koncu vojny povedú len konkrétne kroky, ktoré so sebou nesú najmä kompromisy oboch strán a vôľu oboch strán. Vysvetľovanie nezmení nič na tom, že vojnu vedie Rusko na ukrajinskom území,“ priblížil obsah rozhovoru Macinka. Dodal, že vážna diskusia o príčinách konfliktu by sa mala viesť, ale až potom, keď sa skončia boje. Vôľa načúvať bude podľa neho väčšia.
Šéf českej diplomacie je presvedčený, že Rusko nie je v piatom roku konfliktu bezpečnejšie ako bolo pred ním a poukázal tiež na to, že vzťahy Moskvy s celou Európou sa dramaticky zhoršili. Na stretnutí s veľvyslankyňou podporil aj diplomatické kroky Spojených štátov a vyslovil sa za to, aby sa vyrovnanie síl na fronte využilo aspoň na uzavretie prímeria. „Aj Európa je pripravená podieľať sa na hľadaní mierového riešenia. Je preto na Rusku, aby dalo zreteľne najavo, že si mier skutočne praje,“ dodal Macinka.
Dodal, že vzhľadom na súčasný kontext nie je veľa možností, čo by Česko a Rusko mohli na bilaterálnej úrovni urobiť. Napriek napätej medzinárodnej situácii však bola podľa ministra schôdzka dôstojná.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)