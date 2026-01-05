< sekcia Zahraničie
Macinka sa stretol s ukrajinským veľvyslancom
Zvaryč označil rokovanie za dobré a uviedol, že sa teší na ďalšiu spoluprácu.
Autor TASR
Praha 5. januára (TASR) — Český minister zahraničných vecí Petr Macinka sa v pondelok stretol s ukrajinským veľvyslancom Vasylom Zvaryčom. Dôvodom schôdzky bola podľa televízie ČT24 okrem iného aj diplomatova kritika novoročného prejavu predsedu Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomia Okamuru, v ktorom sa vymedzil proti poskytovaniu zbraní Ukrajine aj voči jej vedeniu, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zvaryč označil rokovanie za dobré a uviedol, že sa teší na ďalšiu spoluprácu. Macinka sa k stretnutiu zatiaľ nevyjadril, uviedla ČT24.
Okamura v prejave, ktorý minulý týždeň zverejnil na sociálnych sieťach, vyhlásil, že na vojne na Ukrajine zarábajú „západné firmy a vlády, ako aj ukrajinskí zlodeji okolo Zelenského junty, ktorí si stavajú záchody zo zlata“. Vyjadril sa tiež proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Jeho výroky následne kritizoval ukrajinský veľvyslanec v ČR aj predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.
Macinka v piatok uviedol, že verejné hodnotenie Okamurovho prejavu veľvyslancom cudzieho štátu nie je vhodné. „Pokiaľ má ktorákoľvek diplomatická misia výhrady alebo otázky, existujú k tomu štandardné diplomatické kanály. Česká politika je však vecou českých občanov a ich demokraticky zvolených zástupcov,“ povedal.
Český premiér Andrej Babiš nechcel Okamurov prejav komentovať. Na sociálnej sieti Instagram v nedeľu uviedol len to, že Okamura to zrejme poňal ako prejav predsedu SPD, takže bol určený jej voličom a možno aj voličom Stačilo!, ktoré sa do snemovne nedostalo. Výrokmi sa zaoberať nechce, lebo na zahraničnú politiku ČR podľa jeho slov vplyv nemajú. Na Zvaryčovu kritiku reagoval slovami, že ten nemá českú vládu čo poúčať, keďže je diplomat.
Predseda snemovne v prejave tiež označil šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú za nepríčetnú. Na otázku, ako to Babiš bude v Bruseli vysvetľovať, český premiér v pondelok po rokovaní vlády odpovedal, že Leyenová ani nevie, kto Okamura je.
Zvaryč označil rokovanie za dobré a uviedol, že sa teší na ďalšiu spoluprácu. Macinka sa k stretnutiu zatiaľ nevyjadril, uviedla ČT24.
Okamura v prejave, ktorý minulý týždeň zverejnil na sociálnych sieťach, vyhlásil, že na vojne na Ukrajine zarábajú „západné firmy a vlády, ako aj ukrajinskí zlodeji okolo Zelenského junty, ktorí si stavajú záchody zo zlata“. Vyjadril sa tiež proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Jeho výroky následne kritizoval ukrajinský veľvyslanec v ČR aj predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.
Macinka v piatok uviedol, že verejné hodnotenie Okamurovho prejavu veľvyslancom cudzieho štátu nie je vhodné. „Pokiaľ má ktorákoľvek diplomatická misia výhrady alebo otázky, existujú k tomu štandardné diplomatické kanály. Česká politika je však vecou českých občanov a ich demokraticky zvolených zástupcov,“ povedal.
Český premiér Andrej Babiš nechcel Okamurov prejav komentovať. Na sociálnej sieti Instagram v nedeľu uviedol len to, že Okamura to zrejme poňal ako prejav predsedu SPD, takže bol určený jej voličom a možno aj voličom Stačilo!, ktoré sa do snemovne nedostalo. Výrokmi sa zaoberať nechce, lebo na zahraničnú politiku ČR podľa jeho slov vplyv nemajú. Na Zvaryčovu kritiku reagoval slovami, že ten nemá českú vládu čo poúčať, keďže je diplomat.
Predseda snemovne v prejave tiež označil šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú za nepríčetnú. Na otázku, ako to Babiš bude v Bruseli vysvetľovať, český premiér v pondelok po rokovaní vlády odpovedal, že Leyenová ani nevie, kto Okamura je.