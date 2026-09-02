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Macinka si predvolá ruskú veľvyslankyňu pre incident v Lipsku

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Na snímke minister zahraničných vecí Českej republiky Petr Macinka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Veľvyslankyňa Ponomarjovová pôsobí vo funkcii od konca júna.

Autor TASR
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Praha 1. septembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka si predvolá ruskú veľvyslankyňu v ČR Annu Ponomarjovovú v súvislosti s podozrením z pokusu o útok na letisku Lipsko/Halle. Nemecko v utorok obvinilo z prípravy sabotáže Kremeľ. Informovali o tom portály Novinky.cz a iDNES.cz, píše TASR.

Rozhodnutie predvolať si ruskú veľvyslankyňu nadväzuje na vyjadrenia nemeckej vlády, podľa ktorej výsledky policajného vyšetrovania poukazujú na zapojenie agentov najatých Moskvou. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt si v tejto súvislosti predvolal ruského veľvyslanca a oznámil viaceré opatrenia na posilnenie bezpečnosti v krajine.

„Kedykoľvek ruské hybridné aktivity cielia na niektorého z našich spojencov, sme ohrození všetci,“ uviedlo už predtým na sociálnej sieti X české ministerstvo zahraničných vecí.

Veľvyslankyňa Ponomarjovová pôsobí vo funkcii od konca júna. Diplomatka má korene v Československu a už v minulosti pôsobila na ruskom veľvyslanectve v Prahe. Termín jej predvolania zatiaľ nie je známy.

V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko/Halle našli večer 4. augusta dron vybavený výbušninami a odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa v blízkosti ukrajinského nákladného lietadla Antonov. Ďalšie nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa počas letu zrazilo s neznámym malým lietajúcim objektom, ktorým mohol byť ďalší dron.

Incident odsúdili Európska únia aj viaceré krajiny vrátane Slovenska. „Vyjadrujeme solidaritu Nemecku, nášmu spojencovi a partnerovi. Takéto formy hybridných hrozieb, ktoré narúšajú bezpečnosť a dôveru verejnosti, sú absolútne neprijateľné a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg,“ uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na sociálnej sieti X.
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