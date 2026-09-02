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Macinka si predvolá ruskú veľvyslankyňu pre incident v Lipsku
Veľvyslankyňa Ponomarjovová pôsobí vo funkcii od konca júna.
Autor TASR
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Praha 1. septembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka si predvolá ruskú veľvyslankyňu v ČR Annu Ponomarjovovú v súvislosti s podozrením z pokusu o útok na letisku Lipsko/Halle. Nemecko v utorok obvinilo z prípravy sabotáže Kremeľ. Informovali o tom portály Novinky.cz a iDNES.cz, píše TASR.
Rozhodnutie predvolať si ruskú veľvyslankyňu nadväzuje na vyjadrenia nemeckej vlády, podľa ktorej výsledky policajného vyšetrovania poukazujú na zapojenie agentov najatých Moskvou. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt si v tejto súvislosti predvolal ruského veľvyslanca a oznámil viaceré opatrenia na posilnenie bezpečnosti v krajine.
„Kedykoľvek ruské hybridné aktivity cielia na niektorého z našich spojencov, sme ohrození všetci,“ uviedlo už predtým na sociálnej sieti X české ministerstvo zahraničných vecí.
Veľvyslankyňa Ponomarjovová pôsobí vo funkcii od konca júna. Diplomatka má korene v Československu a už v minulosti pôsobila na ruskom veľvyslanectve v Prahe. Termín jej predvolania zatiaľ nie je známy.
V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko/Halle našli večer 4. augusta dron vybavený výbušninami a odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa v blízkosti ukrajinského nákladného lietadla Antonov. Ďalšie nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa počas letu zrazilo s neznámym malým lietajúcim objektom, ktorým mohol byť ďalší dron.
Incident odsúdili Európska únia aj viaceré krajiny vrátane Slovenska. „Vyjadrujeme solidaritu Nemecku, nášmu spojencovi a partnerovi. Takéto formy hybridných hrozieb, ktoré narúšajú bezpečnosť a dôveru verejnosti, sú absolútne neprijateľné a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg,“ uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na sociálnej sieti X.
Rozhodnutie predvolať si ruskú veľvyslankyňu nadväzuje na vyjadrenia nemeckej vlády, podľa ktorej výsledky policajného vyšetrovania poukazujú na zapojenie agentov najatých Moskvou. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt si v tejto súvislosti predvolal ruského veľvyslanca a oznámil viaceré opatrenia na posilnenie bezpečnosti v krajine.
„Kedykoľvek ruské hybridné aktivity cielia na niektorého z našich spojencov, sme ohrození všetci,“ uviedlo už predtým na sociálnej sieti X české ministerstvo zahraničných vecí.
Veľvyslankyňa Ponomarjovová pôsobí vo funkcii od konca júna. Diplomatka má korene v Československu a už v minulosti pôsobila na ruskom veľvyslanectve v Prahe. Termín jej predvolania zatiaľ nie je známy.
V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko/Halle našli večer 4. augusta dron vybavený výbušninami a odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa v blízkosti ukrajinského nákladného lietadla Antonov. Ďalšie nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa počas letu zrazilo s neznámym malým lietajúcim objektom, ktorým mohol byť ďalší dron.
Incident odsúdili Európska únia aj viaceré krajiny vrátane Slovenska. „Vyjadrujeme solidaritu Nemecku, nášmu spojencovi a partnerovi. Takéto formy hybridných hrozieb, ktoré narúšajú bezpečnosť a dôveru verejnosti, sú absolútne neprijateľné a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg,“ uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na sociálnej sieti X.