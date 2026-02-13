Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Zahraničie

Macinka: Spravodajkyňa OSN pre palestínske územia by mala rezignovať

.
Na snímke predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Osobitná spravodajkyňa OSN vystúpila prostredníctvom videospojenia na sobotňajšom fóre v katarskej Dauhe, ktorú organizovala televízia al-Džazíra.

Autor TASR
Praha 13. februára (TASR) - Osobitná spravodajkyňa OSN pre palestínske územia Francesca Albaneseová by podľa českého ministra zahraničných vecí a životného prostredia Petra Macinku mala rezignovať. Svoj postoj zdôvodnil jej nedávnymi výrokmi, v ktorých podľa neho označila Izrael za „spoločného nepriateľa ľudstva“. Macinkovo vyjadrenie zverejnilo v piatok na sociálnej sieti X české ministerstvo zahraničných vecí. Albaneseová však popiera, že by tieto slová povedala, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Trpezlivosť má svoje medze. Osobitná spravodajkyňa Francesca Albaneseová by mala na svoju funkciu rezignovať. Jej najnovšie výroky, v ktorých označuje Izrael za ,spoločného nepriateľa ľudstva‘, sú neprijateľné a neobhájiteľné. Taká rétorika neprispieva k upokojeniu situácie, naopak, prehlbuje napätie a podkopáva dôveru v nestrannosť systému OSN. Od predstaviteľov OSN očakávame zodpovednosť, profesionalitu a nestrannosť,“ citoval Macinku český rezort diplomacie.

Z rovnakého dôvodu ju na rezignáciu vo štvrtok vyzvali aj ministri zahraničných vecí Francúzska a Nemecka. Albaneseová sa bráni a tvrdí, že slová o Izraeli ako o spoločnom nepriateľovi ľudstva nikdy nepovedala. Obvinenia označila na nepravdivé, ide podľa nej o manipuláciu s jej slovami.

Osobitná spravodajkyňa OSN vystúpila prostredníctvom videospojenia na sobotňajšom fóre v katarskej Dauhe, ktorú organizovala televízia al-Džazíra. „Namiesto zastavenia Izraela väčšina sveta Izrael vyzbrojuje, dáva mu politické výhovorky, politické krytie, ekonomickú a finančnú podporu... My, ktorí nekontrolujeme veľké množstvá finančného kapitálu, algoritmov a zbraní, teraz vidíme, že ľudstvo má spoločného nepriateľa,“ povedala podľa agentúry AFP vo svojom prejave.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1