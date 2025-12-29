< sekcia Zahraničie
Macinka: Svet sa konečne posúva k riešeniu vojny na Ukrajine
Silné a realistické bezpečnostné záruky Západu by mohli byť pre Ukrajinu efektívnou alternatívou k vstupu do NATO, mieni Macinka.
Autor TASR
Praha 29. decembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v reakcii na nedeľňajšie rokovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským náprotivkom Voloymyrom Zelenským vyhlásil, že je rád, že sa svet posúva k diplomatickému riešeniu konfliktu. Ukrajina podľa jeho slov v uplynulých dňoch významne ustúpila a na rade je teraz Rusko, píše TASR podľa správy portálu Novinky.cz.
„Som rád, že sa svet konečne posúva k diplomatickému riešeniu, ktoré napokon podporuje aj česká vláda. Ukazuje sa, že jediný, kto dokáže prinútiť obe strany rokovať, je Donald Trump, ktorý sa situuje do role ‚makléra mieru’,“ uviedol Macinka pre portál Novinky.cz.
Podľa šéfa českej diplomacie musia obe strany pristúpiť k rokovaniam konštruktívne, pretože „trpezlivosť amerického prezidenta nie je nekončená“. Macinka taktiež dodal, že Ukrajina „v uplynulých dňoch významne ustúpila a loptička je teraz na strane Ruska“.
Silné a realistické bezpečnostné záruky Západu by mohli byť pre Ukrajinu efektívnou alternatívou k vstupu do NATO, mieni Macinka. Zároveň by podľa jeho slov tiež mohli zabrániť opakovaniu ruskej agresie v budúcnosti.
Zelenskyj sa v nedeľu stretol s Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride, kde rokovali o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Zelenskyj na tlačovej konferencii po rokovaniach povedal, že bezpečnostné záruky medzi USA a Ukrajinou sú teraz „na 100 percent dohodnuté“. Ďalšie záruky týkajúce sa európskych krajín podľa Zelenského nie sú úplne na rovnakej úrovni, ale boli takmer dohodnuté.
„Som rád, že sa svet konečne posúva k diplomatickému riešeniu, ktoré napokon podporuje aj česká vláda. Ukazuje sa, že jediný, kto dokáže prinútiť obe strany rokovať, je Donald Trump, ktorý sa situuje do role ‚makléra mieru’,“ uviedol Macinka pre portál Novinky.cz.
Podľa šéfa českej diplomacie musia obe strany pristúpiť k rokovaniam konštruktívne, pretože „trpezlivosť amerického prezidenta nie je nekončená“. Macinka taktiež dodal, že Ukrajina „v uplynulých dňoch významne ustúpila a loptička je teraz na strane Ruska“.
Silné a realistické bezpečnostné záruky Západu by mohli byť pre Ukrajinu efektívnou alternatívou k vstupu do NATO, mieni Macinka. Zároveň by podľa jeho slov tiež mohli zabrániť opakovaniu ruskej agresie v budúcnosti.
Zelenskyj sa v nedeľu stretol s Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride, kde rokovali o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Zelenskyj na tlačovej konferencii po rokovaniach povedal, že bezpečnostné záruky medzi USA a Ukrajinou sú teraz „na 100 percent dohodnuté“. Ďalšie záruky týkajúce sa európskych krajín podľa Zelenského nie sú úplne na rovnakej úrovni, ale boli takmer dohodnuté.