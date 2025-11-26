< sekcia Zahraničie
Macinka: Turek je bezúhonný, neviem, prečo by nemohol byť ministrom
Autor TASR
Praha 26. novembra (TASR) - Strana Motoristi sebe si podľa svojho predsedu Petra Macinku nie je vedomá žiadnych právnych dôvodov, pre ktoré by sa jej čestný prezident Filip Turek nemohol stať členom budúcej českej vlády. Právnymi dôvodmi svoj problém s vymenovaním Turka za ministra argumentoval český prezident Petr Pavel na stredajšej schôdzke s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom. Macinka dodal, že on aj Turek sú pripravení prezidentovi čokoľvek objasniť. Povedal to v stredu po tom, ako ho Babiš informoval o priebehu rokovania s prezidentom, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Macinka uviedol, že výhrady prezidenta rešpektuje, ale nesúhlasí s nimi. „Ak niekto argumentuje právnymi dôvodmi, bolo by dobré ich poznať. My si nie sme vedomí žiadnej právnej prekážky, ktorá by bránila tomu, aby bol Filip Turek vymenovaný za člena vlády. Je to bezúhonný človek bez ohľadu na rôzne pokusy o škandalizáciu jeho osoby v médiách,“ podotkol šéf Motoristov. Prezidenta požiadal o schôdzku, na ktorej mu chce vysvetliť všetko, čo mu nemusí byť jasné alebo s čím môže mať problém.
Výmena nominácie Turka z rezortu zahraničných vecí na ministerstvo životného prostredia bola podľa slov Macinku ústretovým gestom smerom k prezidentovi a snahou odblokovať prípadné problémy. „Nie sme hluchí ani slepí, chceme, aby vláda vznikla, tak sme sa rozhodli iniciatívne urobiť tento krok, ktorý mal smerovať k tomu, aby nová vláda vznikla a aby problémy, ktoré by to mohlo sprevádzať, boli odstránené,“ vysvetlil. Macinka si však nemyslí, že by prezident chcel vymenovanie vlády zdržiavať.
Český Deník N v uplynulých týždňoch zverejnil Turkove niekdajšie údajné príspevky na sociálnych sieťach, ktoré obsahovali rasistické, homofóbne a sexistické výroky. Údajné výroky poslanca začala následne preverovať polícia ako možné trestné činy hanobenia národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny obyvateľov, podnecovania k nenávisti a schvaľovania trestného činu.
Macinka vraj rozumie, že by tieto medializované informácie mohli byť pre niekoho problematické, ak by bol Turek na čele diplomacie. V rezorte životného prostredia by to podľa jeho slov nemuselo byť také dramatické. Na otázku, aké kompetencie má Turek na to, aby mohol zastávať post ministra životného prostredia, Macinka odpovedal, že napríklad bol v Európskom parlamente dlhšie než rok „veľmi aktívnym členom“ výboru pre životné prostredie, čo je podľa jeho slov „vážna skúsenosť“, ktorú málokto má.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)