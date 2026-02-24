< sekcia Zahraničie
Minister Petr Macinka v OSN: Invázia nikdy nie je legitímna
Ukrajine sa poďakoval za predložený návrh rezolúcie. ČR zaň podľa jeho slov bude hlasovať a ostatné krajiny požiadal, aby zaň hlasovali tiež.
Autor TASR
Praha/New York 24. februára (TASR) - Obavy krajiny o svoju bezpečnosť môžu byť legitímne, nikdy však nie je legitímna invázia do iného štátu. Na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku to v utorok povedal český minister zahraničných vecí Petr Macinka. Svoj prejav adresoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi. Pýtal sa ho, koľko premárnených životov Rusko potrebuje na ukončenie vojny na Ukrajine, píše spravodajkyňa TASR.
„Dočasne môžete ovládať územie, naratív, riadiť propagandu, ale nemôžete ovládať čas. A ten vždy odhalí, kto hovoril o bezpečnosti a kto ju rozbúral,“ vyhlásil Macinka. Rusko podľa jeho slov používa bezpečnostné obavy na ospravedlnenie bezprecedentnej agresie proti Ukrajine.
„Obavy môžu byť legitímne, ale invázia nikdy nie je legitímna. Rakety nie sú argumentom, sú fyzickým priznaním zlyhania. Sila globálnej mocnosti nespočíva v schopnosti začať vojnu, najväčšia sila spočíva v schopnosti vojnu ukončiť. Po štyroch rokoch by od vás svet rád počul jednoduché odpovede: ako to vaše víťazstvo vyzerá? Koľko zničených miest je dosť? Koľko premárnených životov je dosť?“ pýtal sa Lavrova v prejave český minister.
Keďže Rusko po štyroch rokoch vojny nie je stabilnejšie, nemá viac partnerov ani väčšiu dôveru, je podľa neho na mieste pýtať sa, či zvolená cesta skutočne vedie k väčšej bezpečnosti Ruska, čím Kremeľ agresiu ospravedlňuje. „Každá vojna sa začína plánom. Ten váš dnes prežíva len preto, lebo nemáte odvahu priznať, že zlyhal. Sú to už štyri roky, čas plynie a dochádza. A čas nakoniec túto vojnu zastaví,“ dodal Macinka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
