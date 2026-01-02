< sekcia Zahraničie
Macinka:Kritika Okamurovho prejavu veľvyslancom Zvaryčom nie je vhodná
Autor TASR
Praha 2. januára (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v piatok uviedol, že verejné hodnotenie novoročného prejavu predsedu Poslaneckej snemovne ČR Tomia Okamuru veľvyslancom cudzieho štátu nie je vhodné. Reagoval na ukrajinského veľvyslanca v Prahe Vasyla Zvaryča, podľa ktorého je Okamurov postoj „zjavne formovaný pod vplyvom ruskej propagandy“. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.
„Nepovažujem za vhodné, aby veľvyslanec cudzieho štátu verejne hodnotil výroky jedného z najvyšších ústavných činiteľov Českej republiky,“ uviedol Macinka pre Novinky.cz. „Pokiaľ má ktorákoľvek diplomatická misia výhrady alebo otázky, existujú k tomu štandardné diplomatické kanály. Česká politika je však vecou českých občanov a ich demokraticky zvolených zástupcov,“ dodal.
Okamura v prejave na sociálnych sieťach vyhlásil, že na vojne zarábajú „západné firmy a vlády, ako aj ukrajinskí zlodeji okolo Zelenského junty, ktorí si stavajú záchody zo zlata“. Vyjadril sa tiež proti vstupu Ukrajiny do EÚ.
Okamurove slová v piatok Zvaryč odsúdil s tým, že podľa neho je osobný názor predsedu Poslaneckej snemovne „zjavne formovaný pod vplyvom ruskej propagandy“. Voči Okamurovmu prejavu sa vymedzili opoziční poslanci za ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN či Pirátov. Kritizoval ho aj predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.
