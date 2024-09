Mačku vďaka čipu po troch rokoch objavili o 3200 kilometrov ďalej

Houston/Boston 6. septembra (TASR) – Mačku, ktorá sa stratila rodine v Texase, sa o takmer tri roky neskôr podarilo vrátiť majiteľom. Našla sa v Massachusetts, identifikovali ju vďaka čipu. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



O kurióznej situácii informovalo prostredníctvom sociálnej siete Facebook občianske združenie na ochranu zvierat Dakin Humane Society, ktoré zviera prijalo od nemenovaného nálezcu. Kontrola čipu odhalila, že kocúr sa volá Shoto a majiteľka jeho stratu nahlásila v januári 2022.



Miesto nálezu kocúra jeho majiteľku šokovalo. Zviera si vyzdvihla osobne, prekonať približne 3200 kilometrovú trasu jej autom trvalo v jednom smere približne 26 hodín. Texas leží na juhu USA a zdieľa štátnu hranicu s Mexikom, Massachusetts leží na východnom pobreží USA.



Nálezy domácich miláčikov ďaleko od ich pôvodného domova sa v ére mikročipov stávajú čoraz bežnejšími. Kríženec nemeckého ovčiaka Zeppelin sa tri dni pred Vianocami v roku 2022 vrátil k majiteľom na ranč neďaleko mesta Sacramento v Kalifornii, odkiaľ rok predtým zmizol. Mikročip nasnímali v takmer 2600 kilometrov vzdialenom meste Louisburg v Kansase.



Veľký rozruch v minulosti vyvolali prípady, keď sa domácim miláčikom podarilo k rodine vrátiť vlastnými silami. Jeden z najznámejších sa odohral v roku 1924 v meste Silverton v Oregone.



Kríženec kólie dlhosrstej a anglického ovčiaka Bobbie sa stratil, keď ho počas rodinného výletu v meste Wolcott v štáte Indiana napadla trojica psov. Majitelia ho dlho hľadali, domov sa však museli vrátiť bez neho.



Oregon leží na západnom pobreží USA, Indiana v srdci Amerického stredozápadu. Jej severozápadnú hranicu tvorí jazero Michigan, oba štáty od seba oddeľujú Skalnaté vrchy.



Bobbie trasu z Indiany do Oregonu putoval po vlastných nohách. Trvalo mu to približne šesť mesiacov a prekonal pritom vzdialenosť viac než 4000 kilometrov, niektoré zdroje uvádzajú dokonca až viac než 4800 kilometrov. Veľkú časť cesty putoval počas tuhej zimy.



Po návrate domov dostal prezývku Wonder Dog (Zázračný pes) a stal sa celonárodnou celebritou. Vzniklo o ňom niekoľko kníh a tiež nemý film (kde stvárnil sám seba). Uhynul o tri roky neskôr v roku 1927, bol pochovaný s poctami v americkom meste Portland v Oregone.



Nie všetky príbehy o dlhých výpravách domácich miláčikov sú však pravdivé. Vymyslený je napríklad prípad psa, ktorý údajne prešiel 100 kilometrov, len aby uhryzol majiteľa, ktorý ho opustil. Príbeh sa objavil 21. júla 2021 na sociálnej sieti Facebook, kde nazbieral takmer 850 reakcií. Pôvodne sa však objavil na satirickom portáli There Is News, ktorý zverejňuje vymyslené, no zábavné príbehy. Portál na túto skutočnosť upozorňuje priamo na svojej webovej stránke, toto upozornenie sa však na sociálnu sieť nikdy nedostalo a príbeh tak bol prezentovaný ako pravdivý.