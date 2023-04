Mačky a psy môžu deťom slúžiť ako prevencia voči potravinovým alergiám

Tokio 3. apríla (TASR) — Vedci už dávnejšie zistili, že častejší kontakt detí so zvieratami znižuje riziko potravinových alergií. Tento výskum doplnili japonskí vedci, ktorí skúmali, na aké potravinové alergie vplývajú jednotlivé druhy domácich zvierat. TASR o tom informuje na základe správ britského denníka Independent a americkej televízie CNN.



V prípade kontaktu so psami sa u detí do troch rokov znižovalo riziko vzniku alergií na vajcia, mlieko a orechy, zatiaľ čo mačka znižovala výskyt alergií na vajcia, pšenicu a sóju. Ak však boli v domácnosti škrečky, zvyšovalo sa riziko vzniku alergie na orechy.



Vedecký tím doktora Hisaa Okabeho z lekárskej univerzity vo Fukušime použil údaje od 66.215 detí a ich matiek, ktoré boli súčasťou rozsiahlej štúdie o životnom prostredí v Japonsku. Výsledky svojej štúdie zverejnil vo vedeckom časopise PLOS One



"Táto štúdia však bola dotazníkovým prieskumom a nevykonali sme objektívne hodnotenie. Na presnejšie posúdenie výskytu potravinových alergií sú potrebné ďalšie štúdie využívajúce orálne potravinové testy," uvádzajú japonskí vedci. Ich zistenia by však mohli pomôcť pri metodike návrhu budúcich štúdií o alergiách.



Podľa zistení odborníkov kontakt s domácimi zvieratami môže posilniť črevný mikrobióm detí. "Z mnohých štúdií vieme, že mikrobióm, čo sú mikroorganizmy, ktoré v nás žijú, ovplyvňujú naše imunitné reakcie a náš imunitný systém," uviedla imunologička Amal H. Assa'adová z amerického Cincinnati, ktorá sa na japonskom výskume nepodieľala.



V niektorých rozvinutých krajinách sa však rodiny, ktoré sa obávajú alergií, stále vyhýbajú vlastníctvu domácich zvierat, hoci kontakt s domácimi zvieratami má pozitívny vplyv na deti.