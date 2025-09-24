< sekcia Zahraničie
Macron: Na dohodu s Iránom o odvrátení sankcií zostáva pár hodín
Krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) obviňujú Irán, že porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.
Autor TASR
New York 24. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu povedal prezidentovi Iránu Masúdovi Pezeškijánovi, že dohodu o zastavení opätovného uvalenia sankcií zo strany Organizácie Spojených národov (OSN) je stále možné dosiahnuť, hoci ostáva iba pár hodín. Obaja lídri sa stretli popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Dohoda je stále možná. Zostáva už len niekoľko hodín. Je na Iráne, aby reagoval na legitímne otázky, ktoré sme nastolili,“ napísal Macron na X po stretnutí.
Krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) obviňujú Irán, že porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015. Okrem iného podľa nich získal zásoby uránu, ktoré sú 40-násobne vyššie, ako mal povolené. Irán dlhodobo odmieta, že by sa snažil vyvinúť jadrové zbrane a tvrdí, že jeho jadrový program je určený iba na civilné účely.
Trojica európskych krajín preto koncom augusta aktivovala mechanizmus „snapback“. Sankcie by mali začať opätovne platiť od 28. septembra. Štáty E3 požadujú, aby Teherán ukončil obohacovanie uránu a obnovil spoluprácu s inšpektormi MAAE.
Pred stretnutím s Macronom Pezeškiján vystúpil pred plénom VZ OSN a vyhlásil, že jeho krajina nikdy nebude usilovať o získanie jadrových zbraní.
„Teraz pred týmto zhromaždením opäť vyhlasujem, že Irán nikdy neusiloval a nikdy nebude usilovať o výrobu jadrovej bomby. Neusilujeme o jadrové zbrane,“ vyhlásil Pezeškiján. Teherán dlhodobo tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na mierové účely.
