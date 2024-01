Macron: Rok 2024 bude rokom odhodlania, rozhodnutí, obnovy, hrdosti

Paríž 1. januára (TASR) — Na jednotu v novom roku 2024, v ktorom bude jeho krajina hostiť letné olympijské hry a po ničivom požiari v decembri znovu otvoria katedrálu Notre-Dame, vyzval svojich krajanov v novoročnom príhovore francúzsky prezident Emmanuel Macron. Uviedli to agentúry Reuters a AFP.



"2024 bude rokom odhodlania, rozhodnutí, obnovy, hrdosti. V skutočnosti to bude rok nádeje," povedal Macron.



Francúzsko bude podľa neho pokračovať v zmenách v bezpečnostnej oblasti, no posilní sa aj vzdelávanie a sociálna súdržnosť.



V narážke na bývalého predsedu Európskej komisie Jacqua Delorsa, ktorý zomrel minulý týždeň, povedal, že v júnových voľbách do Európskeho parlamentu budú mať voliči rozhodujúce slovo — mali by si vybrať medzi "pokračovaním Európy alebo jej zablokovaním".



AFP pripomenula, že Francúzsko má za sebou búrlivý rok, v ktorom jeho vláda prijala neobľúbenú dôchodkovú reformu a v lete sa musela vyrovnať s masovými nepokojmi vyvolanými policajnou brutalitou. Parlament krátko pred vianočnými sviatkami navyše schválil kontroverzný imigračný zákon, ktorý vyvolal rozpory v Macronovej vlastnej strane.



Samotný Macron sa začiatkom decembra dostal pod paľbu kritiky za vyjadrenia, ktorými vyjadril podporu hercovi Gérardovi Depardieuovi, obvinenému zo znásilnenia a sexuálnych útokov. Čelil tiež kritike za to, ako sa postavil ku kríze na Blízkom východe, ktorá prepukla po útoku palestínskych militantov z Hamasu na Izrael zo 7. októbra, a následnej izraelskej odvete.