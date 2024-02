Macron a Attal dokončili formovanie vlády, zmenili ministerku školstva

Paríž 8. februára (TASR) - Vo Francúzsku vo štvrtok zverejnili definitívne zloženie vlády premiéra Gabriela Attala, ktorá nastúpila do funkcií 11. januára, informoval spravodajský server France24. V novej vláde je 35 ministrov a štátnych tajomníkov.



K veľkej zmene došlo vo vedení "superministerstva" školstva a športu, ktoré od januára viedla Amélie Oudéa-Castérová.



Po sérii kontroverzných udalostí - vrátane rozhodnutia poslať jedného zo synov do súkromnej cirkevnej školy - bola Oudéa-Castérová z vedenia rezortu školstva stiahnutá. Ministerstvo športu, ktoré zahŕňa aj prípravu tohtoročných olympijských a paralympijských hier v Paríži, jej však zostáva.



Ministerstvo školstva bude viesť bývalá ministerka spravodlivosti Nicole Belloubetová.



Politickí komentátori uvádzali, že Oudéa-Castérová bola v čoraz ťažšie udržateľnej pozícii po tom, čo sa - okrem iného - ukázalo, že elitná cirkevná súkromná škola, do ktorej chodili jej synovia, bola vyšetrovaná pre podozrenie z homofóbie.



Attal vo štvrtok súčasne definoval ciele prvých 100 dní svojej vlády. Veľkou prioritou sú deti a mladí ľudia, pričom sa chce sústrediť na ich duševné zdravie, ale aj na čas strávený používaním mobilov či tabletov.



Vláda tiež chce aktívnejšie konať v oblasti dostupnosti bývania, najmä sociálneho, a má zámer do leta v celej krajine zlepšiť prístup k opatrovateľskej službe.



Francúzske médiá v tejto súvislosti uviedli, že k zmene došlo aj vo vedení rezortu zdravotníctva, ktoré pre konflikt záujmov opustila Agns Firmin-Le Bodová.



Na post ministra zdravotníctva nastupuje Frédéric Valletoux, ktorý je bývalým prezidentom federácie nemocníc, ale najmä autorom zákona o prístupe k starostlivosti, ktorého prvé verzie boli kritizované nespokojnými neštátnymi lekármi.



Ministerstvo bytovej politiky povedie Guillaume Kasbarian, ktorý je okrem iného známy návrhom zákona sprísňujúcim tresty proti squatterom.



Len 34-ročný Gabriel Attal sa v januári stal najmladším predsedom vlády v dejinách Francúzska a zároveň prvým premiérom krajiny, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite.