Macron a Biden sa zhodli na potrebe overiť tvrdenie o stiahnutí vojsk

Paríž 15. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho americký náprotivok Joe Biden sa počas utorkového telefonátu zhodli na tom, že je potrebné overiť tvrdenie Ruska o tom, že začalo z blízkosti ukrajinských hraníc sťahovať časť svojich vojakov. Oznámila to kancelária francúzskeho prezidenta v tlačovej správe, informuje agentúra AFP.



Telefóny rozhovor prezidentov trval približne hodinu, pričom obaja lídri zdôraznili, že musia zostať "perfekte skoordinovaní" pri prijímaní krokov proti Rusku.



"Týždeň po ceste prezidenta Macrona (do Moskvy a Kyjeva) vidíme, že existuje dôvod pre nádej," uvádza sa vo vyhlásení v súvislosti s oznámením Ruska, že časť jeho vojakov sa začína sťahovať z okolia ukrajinských hraníc.



Podľa francúzskej strany začiatok "pohybu smerom k deeskalácii" je v súlade s tým, čo ruský prezident Vladimir Putin povedal počas minulotýždňového stretnutia Macronovi.



Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že situácia je "krehká" a stále môže vyústiť do čohokoľvek vzhľadom "na rozsah ruského vojenského nasadenia", ktoré je stále "veľmi impozantné".



Kancelária francúzskeho prezidenta okrem toho informuje, že Macron bude v blízkej budúcnosti hovoriť tiež s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, ktorý sa v utorok v Moskve stretol s ruským prezidentom.



Hovorca ruského ministerstva obrany v utorok oznámil, že časť ruských vojenských síl rozmiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc sa vracia na svoje domovské základne. Kremeľ následne uviedol, že začiatok sťahovania časti ruských vojakov rozmiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc bol vopred plánovaný.