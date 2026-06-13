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Sobota 13. jún 2026
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Macron a Carney chcú posilniť väzby Kanady a Európy v čase napätia

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Na snímke kanadský premiér Mark Carney. Foto: TASR/AP

Obaja lídri sa stretli pred budúcotýždňovým summitom skupiny G7, ktorý sa uskutoční v mestečku Évian ležiacom na brehu Ženevského jazera.

Autor TASR
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Paríž 13. júna (TASR) — Francúzsky prezident Emmanuel Macron a kanadský premiér Mark Carney v piatok na stretnutí v Paríži zdôraznili potrebu užších vzťahov medzi Kanadou a Európou. Podľa nich je to nevyhnutné na vyváženie globálnych otrasov, ktoré spôsobuje politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Obaja lídri sa stretli pred budúcotýždňovým summitom skupiny G7, ktorý sa uskutoční v mestečku Évian ležiacom na brehu Ženevského jazera.

Macron uviedol, že medzinárodný poriadok je čoraz viac „fragmentovaný“ a poznačený návratom mocenskej politiky, spochybňovaním spoločných pravidiel, ekonomickým nátlakom, zasahovaním do vnútorných záležitostí a informačnou vojnou. Osobitne poukázal na obchodné spory, ktoré Trumpova administratíva vedie s viacerými štátmi.

V hĺbke duše veríme v právny štát, v medzinárodný poriadok, vo vedu a v potrebu chrániť naše demokratické hodnoty,“ povedal Macron s odkazom na témy, pri ktorých Trump často vyvoláva kontroverzie.

Carney dodal, že Kanada, Francúzsko a Európa sú pripravené „spoločne predstavovať silu dobra v nadchádzajúcom storočí“.

Trump od svojho návratu do úradu opakovane kritizuje Kanadu a stupňuje obchodný a ekonomický tlak. Na svojej platforme Truth Social ju 1. júna opäť označil za „51. štát USA“.
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