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Macron a Carney chcú posilniť väzby Kanady a Európy v čase napätia
Obaja lídri sa stretli pred budúcotýždňovým summitom skupiny G7, ktorý sa uskutoční v mestečku Évian ležiacom na brehu Ženevského jazera.
Autor TASR
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Paríž 13. júna (TASR) — Francúzsky prezident Emmanuel Macron a kanadský premiér Mark Carney v piatok na stretnutí v Paríži zdôraznili potrebu užších vzťahov medzi Kanadou a Európou. Podľa nich je to nevyhnutné na vyváženie globálnych otrasov, ktoré spôsobuje politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Obaja lídri sa stretli pred budúcotýždňovým summitom skupiny G7, ktorý sa uskutoční v mestečku Évian ležiacom na brehu Ženevského jazera.
Macron uviedol, že medzinárodný poriadok je čoraz viac „fragmentovaný“ a poznačený návratom mocenskej politiky, spochybňovaním spoločných pravidiel, ekonomickým nátlakom, zasahovaním do vnútorných záležitostí a informačnou vojnou. Osobitne poukázal na obchodné spory, ktoré Trumpova administratíva vedie s viacerými štátmi.
„V hĺbke duše veríme v právny štát, v medzinárodný poriadok, vo vedu a v potrebu chrániť naše demokratické hodnoty,“ povedal Macron s odkazom na témy, pri ktorých Trump často vyvoláva kontroverzie.
Carney dodal, že Kanada, Francúzsko a Európa sú pripravené „spoločne predstavovať silu dobra v nadchádzajúcom storočí“.
Trump od svojho návratu do úradu opakovane kritizuje Kanadu a stupňuje obchodný a ekonomický tlak. Na svojej platforme Truth Social ju 1. júna opäť označil za „51. štát USA“.
Obaja lídri sa stretli pred budúcotýždňovým summitom skupiny G7, ktorý sa uskutoční v mestečku Évian ležiacom na brehu Ženevského jazera.
Macron uviedol, že medzinárodný poriadok je čoraz viac „fragmentovaný“ a poznačený návratom mocenskej politiky, spochybňovaním spoločných pravidiel, ekonomickým nátlakom, zasahovaním do vnútorných záležitostí a informačnou vojnou. Osobitne poukázal na obchodné spory, ktoré Trumpova administratíva vedie s viacerými štátmi.
„V hĺbke duše veríme v právny štát, v medzinárodný poriadok, vo vedu a v potrebu chrániť naše demokratické hodnoty,“ povedal Macron s odkazom na témy, pri ktorých Trump často vyvoláva kontroverzie.
Carney dodal, že Kanada, Francúzsko a Európa sú pripravené „spoločne predstavovať silu dobra v nadchádzajúcom storočí“.
Trump od svojho návratu do úradu opakovane kritizuje Kanadu a stupňuje obchodný a ekonomický tlak. Na svojej platforme Truth Social ju 1. júna opäť označil za „51. štát USA“.