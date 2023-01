Macron a Duda zagratulovali Pavlovi k víťazstvu vo voľbách

Paríž/Varšava 28. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron zagratuloval Petrovi Pavlovi k víťazstvu v druhom kole prezidentských volieb v ČR. Víťazovi zablahoželal aj poľský prezident Andrzej Duda, informuje TASR.



"Petr Pavel, srdečne Vám blahoželám k zvoleniu do úradu prezidenta Českej republiky! Naše krajiny spájajú spoločné európske hodnoty a tiež podpora Ukrajiny. V Paríži ste vítaný," napísal Macron po česky v príspevku na sociálnej sieti Twitter.



Francúzsky prezident sa ešte pred prvým kolom českých prezidentských volieb v Elyzejskom paláci stretol s dnes už porazeným kandidátom Andrejom Babišom, s ktorým vtedy diskutoval o aktuálnych témach.



"Vážený pán prezident, blahoželám a pozdravujem z Poľska! Pozývame vás na návštevu Varšavy!" zagratuloval Pavlovi prezident Duda v príspevku na sociálnej sieti.



Kancelária poľského prezidenta následne uviedla, že Duda Pavlovi aj zatelefonoval, napísal spravodajský server Novinky.cz. "Bol to krátky, stručný a veľmi dobrý rozhovor v dobrej atmosfére. Prezidenti sa navzájom uistili o svojom odhodlaní udržovať dobré poľsko-české susedské vzťahy," povedal vedúci kancelárie poľského prezidenta pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz.



Pripomenul, ako Pavel počas kampane hovoril, že Poľsko bude druhou krajinou, ktorú vo funkcii prezidenta hneď po Slovensku navštívi. "Poľská a česká strana robia všetko pre to, aby posilnili pocit bezpečnosti svojich občanov. Poľsko-česká spolupráca ako krajín východného krídla NATO je veľmi dôležitá," uviedol.



Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zvíťazil podľa neoficiálnych výsledkov v druhom kole prezidentských volieb v ČR so ziskom 58,32 percenta hlasov. Porazeného kandidáta Andreja Babiša, expremiéra ČR a predsedu hnutia ANO, podporilo 41,67 percenta voličov. Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb dosiahla 70,25 percenta.