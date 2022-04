Macron a Le Penová sa proti sebe postavia v rozhodujúcej debate

Pravicová nacionalistická prezidentská kandidátka Marine Le Penová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Paríž 20. apríla (TASR) - Centristický francúzsky prezident Emmanuel Macron a šéfka krajnej pravice Marine Le Penová sa v stredu postavia proti sebe v politickej debate, ktorá môže byť rozhodujúcou v ich tesnom súboji o prezidentský post vo Francúzsku. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters.Podľa predvolebných prieskumov sa v nedeľňajšom druhom kole prezidentský volieb umiestni Le Penová za Macronom. V najnovších troch predvolebných prieskumoch z utorka sa náskok Macrona dokonca mierne zvýšil a ich výsledky naznačujú, že by súčasný prezident v druhom kole volieb mohol v priemere získať 55,83 percenta hlasov. To je o jeden percentuálny bod viac, než ukazoval priemer predvolebných prieskumov v piatok, a o tri percentuálne body viac, než naznačoval priemer piatich predvolebných prieskumov uskutočnených ešte pred prvým kolom prezidentských volieb.Le Penová tak musí v stredu Francúzom ukázať, že sa môže stať prezidentkou, a presvedčiť viac voličov, aby sa nebáli vidieť pri moci krajne pravicového politika.uviedla Le Penová v utorok, pričom obvinila Macrona z toho, že prezidentovanie krajne pravicového politika vykresľuje ako skazu pre Francúzsko.Podľa zdroja z Macronovho okolia sa šéf Elyzejského paláca bude snažiť počas debety oponovať Le Penovej programu a dokázať, že jePodľa agentúry Reuters bude pre Macrona však najväčšou výzvou počas debaty to, aby neznel príliš arogantne, keď bude poukazovať na nedostatky v Le Penovej predvolebnom programe. Práve za aroganciu ho totiž kritizujú mnohí voliči.Macron a Le Penová sa v predvolebnej debate proti sebe postavili aj v roku 2017, keď taktiež súperili o prezidentský post v druhom kole volieb. Podľa Reuters však skončila táto debata pre Le Penovú katastrofou najmä pre jej protimigračné postoje a euroskepticizmus.Odvtedy sa však mnohé zmenilo. Macron má za sebou päťročné funkčné obdobie, čo znamená, že Le Penová môže poukázať na chyby, ktorých sa podľa nej počas výkonu funkcie dopustil.Kampaň pravičiarky Le Penovej však v posledných dňoch zápasí s tým, ako vysvetliť voličom jej zámer zakázať nosenie hidžábu na verejnosti. Macronovu kampaň zase ohrozuje jeho zámer zaviesť neskorších odchod do dôchodku. Reuters upozorňuje na to, že Le Penovej postavenie môže ohroziť aj obdiv, ktorý v minulosti prejavovala k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.Pre oboch však bude počas debaty kľúčové nakloniť si priazeň voličov ľavice. Neúspešný lavičiarsky kandidát na prezidenta Jean-Luc Mélenchon, ktorý v prvom kole skončil na treťom mieste, vyzval svojich stúpencov, aby v druhom kole nevolili Le Penovú, no podporu nevyjadril ani Macronovi.Začiatok stredajšej televíznej debaty je naplánovaný na 19.00 h GMT (21.00 h SEČ). Zatiaľ čo Le Penová uvádza, že sa na večernú debatu počas dňa pripravuje, Macronov tím poukázal na to, že prezident stále pracuje a nevzal si celý deň voľna, aby sa na debatu pripravil.