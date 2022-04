Macron a Le Penová sa zamerali na nerozhodnutých voličov

Na snímke krajne pravicová prezidentská kandidátka Marine Le Penová pózuje počas svojej kampane 22. apríla 2022 vo francúzskom meste Etaples. Druhé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku sa uskutoční v nedeľu 24. apríla. Foto: TASR/AP

Paríž 22. apríla (TASR) - Finalisti prezidentských volieb vo Francúzsku - prezident Emmanuel Macron a líderka krajnej pravice Marine Le Penová - sa v piatok v posledný deň predvolebnej kampane snažili osloviť najmä nerozhodnutých voličov. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde.Macron si za miesto stretnutia s voličmi vybral mesto Figeac v juhofrancúzskom departemente Lot, kde sa v prejave vyslovil za "zmierenie" medzi mestami a vidiekom. Prisľúbil radikálne zlepšenie verejných služieb vrátane zdravotnej starostlivosti a dopravy v malých a stredne veľkých vidieckych mestách. Uviedol, že mimo veľkých miest chýbajú investície - najmä do zdravotníctva.Svoju súperku Marine Le Penovú obvinil z vyvolávania nenávisti a rozdeľovania spoločnosti. "Nezjednotíme krajinu tým, že budeme sľubovať všetko a financovať nič. Nevyhráme žiadnu bitku na základe nedorozumení a lží a nedosiahneme žiadny sociálny pokrok, ak zároveň nevysvetlíme, ako sa financuje," zdôraznil Macron.Nadchádzajúce voľby Macron označil za "referendum" o tom, či sú občania za sekulárnu a jednotnú republiku alebo proti nej. Prezentoval sa ako strážca demokratických hodnôt a právneho štátu a naznačil, že Le Penová predstavuje hrozbu pre slobodu slova.Le Penová sa s voličmi stretla v bašte svojich prívržencov - v severofrancúzskom departemente Pas-de-Calais, kde v prvom kole zvíťazila so ziskom 38,68 percenta hlasov.Stretnutia s voličmi začala v meste Étaples neďaleko známeho letoviska Le Touquet, čo je volebný obvod, kde zvykne voliť Macron. Le Penová svoju kampaň ukončí v meste Abbeville v departemente Somme.V piatok tam v jednom zo svojich vystúpení slovne zaútočila na Macrona, keď povedala, že v nedeľu si volič pri volebných urnách bude môcť vybrať: buď "Macron alebo Francúzsko".Kritizovala aj Macronovu plánovanú dôchodkovú reformu, ktorú označila za snahu prinútiť Francúzov pracovať večne. "Francúzi s Emmanuelom Macronom budú pracovať doživotne," povedala Le Penová. Macronovu reformu označila za "hlbokú sociálnu nespravodlivosť".Macron v snahe prilákať na svoju stranu voličov z robotníckej triedy, ktorí v prvom kole odovzdali približne 7,7 milióna hlasov ľavicovému kandidátovi Jeanovi-Lucovi Mélenchonovi, zmiernil svoj plán postupne zvýšiť vek odchodu do dôchodku vo Francúzsku na 65 rokov. Macron - bývalý bankár, ktorého kritici vykresľujú ako priateľa bohatých a utláčateľa chudobných - totiž najnovšie tvrdí, že pred rozhodnutím o novej hranici pre odchod do dôchodku sa poradí s odbormi, uvádza agentúra AP.Od polnoci nebude môcť ani jeden z kandidátov poskytovať rozhovory, distribuovať letáky ani organizovať akcie v rámci predvolebnej kampane.Volebné miestnosti sa otvoria v nedeľu o 08.00 h SELČ a zatvoria sa o 19.00 h SELČ vo väčšine obcí a miest Francúzska, ale vo veľkých mestách bude možnosť voliť do 20.00 h SELČ. Vo francúzskych zámorských územiach sa hlasovanie začne už v sobotu SELČ.Prieskumy zverejnené vo štvrtok a piatok - po stredajšej televíznej diskusii - svedčia o tom, že Macron by mohol získať 55,5 - 57,5 percenta hlasov, zatiaľ čo Le Penovej podpora sa pohybuje medzi 42,5 a 44,5 percentami.Televízia BFM poznamenala, že ide o tesnejší rozdiel ako v roku 2017, keď sa Macron a Le Penová tiež stretli v druhom kole prezidentských volieb.