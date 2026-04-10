Macron a Lev XIV. diskutovali o situácii na Blízkom východe
Macron v rámci audiencie v Apoštolskom paláci odovzdal pápežovi viacero darov.
Autor TASR
Vatikán 10. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. prijal v piatok vo Vatikáne francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s manželkou Brigitte. Išlo o Macronovo prvé stretnutie s pápežom zvoleným v máji 2025, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Počas súkromnej audiencie hovorili o vzťahu medzi Francúzskom a Svätou stolicou, ako aj o aktuálnom vývoji vo svete vrátane vojny na Blízkom východe a situácie v Libanone.
Podľa tlačovej správy Elyzejského paláca mal Macron v pláne pozvať pápeža, ktorý je sám frankofilom s francúzskym pôvodom, na oficiálnu návštevu Francúzska - uskutočniť by sa mala v nasledujúcich mesiacoch.
Macron v rámci audiencie v Apoštolskom paláci odovzdal pápežovi viacero darov. Jedným z nich bol dres francúzskej mužskej basketbalovej reprezentácie s podpismi hráčov. Podľa dostupných informácií je Lev veľkým fanúšikom športu, najmä basketbalu - pochádza z Chicaga, ktoré má silnú basketbalovú tradíciu.
Ako dar Macron do Vatikánu priniesol aj faksimile mapy zo 17. storočia od misionára Jacqua Marquetta, zachytávajúce prvé francúzske objavy v Severnej Amerike. Ďalším darom bol výber textov spisovateľa Georgea Bernanosa z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré kritizujú totalitarizmus a vichystický režim vo Francúzsku. Pápež dostal tiež knihu o obnove parížskej katedrály Notre-Dame, ktorá dokumentuje jej rekonštrukciu po požiari.
Počas deviatich rokov, ktoré Macron pôsobí na poste francúzskeho prezidenta, išlo o jeho piatu návštevu Vatikánu. S predchodcom Leva XIV., pápežom Františkom, sa Macron oficiálne stretol trikrát a 26. apríla 2025 sa zúčastnil aj na jeho pohrebe.
František však do Francúzska nikdy nepricestoval na štátnu návštevu a v roku 2024 odmietol aj pozvanie na slávnostné znovuotvorenie parížskej katedrály Notre-Dame po jej rekonštrukcii po ničivom požiari.
Piatkové stretnutie vo Vatikáne sa konalo tri dni pred pápežovou návštevou bývalej francúzskej kolónie Alžírska, ktorá je vôbec prvou návštevou hlavy katolíckej cirkvi v tejto prevažne moslimskej severoafrickej krajine.
Macron vo štvrtok večer navštívil sídlo katolíckeho laického spoločenstva Sant’Egidio v rímskej štvrti Trastevere a stretol sa s jeho predsedom Andreom Riccardim. Ich rozhovor sa týkal aj situácie na Blízkom východe. Ako uviedol Riccardi, Macron podporuje prímerie a so znepokojením sleduje vývoj v Libanone. „Je to muž mieru,“ povedal o francúzskom prezidentovi. Ďalšou témou stretnutia bola situácia na Ukrajine, kde sa spoločenstvo Sant’Egidio usiluje o sprostredkovanie mieru.
