Macron a Leyenová súhlasia s prípadnou revíziou základných zmlúv EÚ

Štrasburg 9. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vyslovili v pondelok v prospech revízie základných zmlúv o fungovaní EÚ. Leyenová zároveň chce, aby EÚ rozhodovala o citlivých otázkach kvalifikovanou väčšinou. Povedala to na záverečnej ceremónii Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v sídle Európskeho parlamentu. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.



Zmeniť smerovanie EÚ sa podľa von der Leyenovej dá najpriamejšou cestou v rámci existujúcich zmlúv. Zároveň však uznala "v prípade potreby" možnosť úpravy týchto základných zmlúv.



"Musíme zreformovať naše texty, to je zrejmé," povedal v tejto súvislosti Macron.



Vyhlásenie týchto politikov prišlo bezprostredne po tom, čo AFP informovala o neformálnom dokumente, v ktorom desať členských krajín EÚ kritizuje možné revízie základných zmlúv o fungovaní EÚ. Takéto zmeny by si mohli v niektorých členských štátoch vyžadovať usporiadanie referend, analyzuje AFP.



"Myšlienky prezentované občanmi na konferencii by mali hovoriť samy za seba a zaslúžia si, aby sa s nimi seriózne pracovalo. Nemali by však slúžiť ako nástroj presadzovania osobitných záujmov inštitúcií," píše sa v neformálnom dokumente, ktorý podpísali Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Slovinsko a Švédsko.



"Pripomíname, že zmena zmlúv (o EÚ) nikdy nebola účelom konferencie. Dôležité je, že riešime nápady a obavy občanov. Aj keď v tejto fáze nevylučujeme žiadne možnosti, nepodporujeme neuvážené a predčasné pokusy o spustenie procesu smerujúcemu k zmene zmlúv," pokračuje dokument.



Medzi požiadavky CoFoE patrí napríklad odstránenie požiadavky jednomyseľnosti členských štátov EÚ v hlasovaniach o citlivých oblastiach, akými sú dane, sociálne zabezpečenie, zahraničná politika i prijímanie nových členov. Ďalším návrhom CoFoE je splnomocniť EP, aby sám predkladal legislatívne návrhy namiesto Európskej komisie a Európskej rady. Konferencia tiež požaduje, aby EÚ prevzala väčšiu zodpovednosť v oblastiach, ktoré sú výlučne v kompetencii členských štátov, akými sú obrana či zdravotníctvo.