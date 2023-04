Macron a Von der Leyenová pripravujú spoločnú pracovnú cestu do Číny

Brusel 3. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok v Paríži stretne na pracovnom obede s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, aby spolu pripravili spoločnú pracovnú návštevu Číny medzi 5. a 7. aprílom. Informuje spravodajca TASR.



Hovorca EK Eric Mamer na svojom účte na Twitteri spresnil, že Von der Leyenová a Macron sa počas stretnutia budú zaoberať témami ako ruská vojna na Ukrajine, energetický sektor v Európe a prípravy na návštevu Číny, vrátane spoločného stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Podľa tlačovej agentúry Reuters čínsky prezident by mal rokovať s Macronom o vývoji bilaterálnych vzťahov, prehĺbení spolupráce a hlavných geopolitických otázkach.



Von der Leyenová minulý týždeň vo štvrtok požiadala o úpravu vzťahov EÚ s Čínou. "Zadefinovanie európskej stratégie voči Číne sa musí začať triezvym zhodnotením našich súčasných vzťahov a strategických zámerov Číny," uviedla. Zdôraznila, že nedostatok kontaktov EÚ s Pekingom "nie je ani životaschopný – a nie je v záujme Európy".



Upozornila aj na ekonomické riziká, ktoré pre EÚ predstavujú iní svetoví hráči a na možnosti reakcie EÚ. Zároveň odsúdila čínsku politiku zastrašovania a ekonomického a komerčného nátlaku.



Podľa týždenníka Politico sa diplomatické snahy EÚ voči Pekingu zameriavajú na to, aby Čína zohrala konštruktívnejšiu úlohu v ruskej vojne proti Ukrajine. EÚ chce prinajmenšom odradiť prezidenta Si Ťin-pchinga od posielania zbraní do Ruska. V piatok (31.3) do Pekingu zavítal španielsky premiér Pedro Sánchez. Španielsko od júla do decembra bude predsedníckou krajinou Rady EÚ a bude mať vplyv na formovanie európskej politiky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)