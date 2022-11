Macron a Mattarella sa zhodli na obnovení úplnej spolupráce

Paríž 14. novembra (TASR) - Prezidenti Francúzska a Talianska, Emmanuel Macron a Sergio Mattarella, sa v pondelok počas telefonátu zhodli na potrebe návratu k "úplnej spolupráci". Spravili tak po minulotýždňovom incidente súvisiacom so záchranou migrantov v Stredozemnom mori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Talianska krajne pravicová vláda vedená premiérkou Giorgiou Meloniovou odmietla povoliť lodi Ocean Viking zachraňujúcej migrantov vylodiť sa na Sicílii. Loď napokon v piatok zakotvila vo francúzskom Toulone.



"Obaja potvrdili obrovskú dôležitosť vzťahov medzi Francúzskom a Talianskom a poukázali na potrebu znovu nastolenia podmienok pre úplnú spoluprácu vo všetkých oblastiach, a to na bilaterálnej úrovni aj v rámci Európskej únie," uviedol Elyzejský palác vo vyhlásení k telefonátu.



Francúzska vláda v nedeľu vyzvala Európsku úniu, aby "veľmi skoro odpovedala" na to, že Taliansko nepovolilo zakotviť lodi Ocean Viking s 234 zachránenými migrantami na palube vo svojich prístavoch. Vláda Meloniovej oponovala tým, že Taliansko minulý týždeň prijalo tisíce migrantov z iných troch lodí mimovládnych organizácií. Podľa Talianska by migrantom, ktorí sa snažia dostať z Afriky do Európy, mali poskytnúť útočisko aj iné krajiny EÚ.