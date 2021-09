Macron a Merkelová sľubujú úzku spoluprácu

Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová, 24. augusta 2021 v Berlíne. Foto: TASR/AP

Paríž 16. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vo štvrtok večer zaviazali, že budú naďalej úzko spolupracovať až do vytvorenia novej nemeckej vlády, ktorá vzíde z volieb naplánovaných na 26. septembra. Informovala o tom agentúra Reuters.Merkelová za 16 rokov výkonu funkcie osobne spoznala štyroch francúzskych prezidentov a so všetkými si vybudovala blízke vzťahy, pripomína Reuters.Macron je však podľa kuloárnych informácií "", ktorá môže nastať po voľbách v Nemecku. Dlhé obdobie formovania vládnej koalície v Nemecku by mohlo Francúzsku sťažiť presadzovanie ambiciózneho programu reforiem EÚ, keď bude v prvej polovici budúceho roka Paríž predsedať európskemu spoločenstvu.Podľa nemeckej ústavy zostane Merkelová kancelárkou, až kým väčšina zákonodarcov Bundestagu nezvolí jej nástupcu." povedal Macron." povedala v Paríži Merkelová. Konkrétne spomenula situáciu okolo Afganistanu, Bieloruska či východu Ukrajiny.Agentúra Reuters pripomenula, že Macron sa ešte minulý týždeň stretol s dvoma hlavnými kandidátmi na nemeckého kancelára a požiadal ich, aby mu ozrejmili možné scenáre vývoja politickej situácie v Nemecku po voľbách.