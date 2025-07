Macron a Merz v Berlíne vyzdvihli priateľstvo medzi svojimi krajinami

Berlín 24. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron zdôraznili v stredu význam francúzsko-nemeckého partnerstva v súčasných „náročných časoch“ v svetovej politike, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



„Stojíme na základoch úzkeho francúzsko-nemeckého priateľstva, ktoré sa rozvíjalo desaťročia. A obaja cítime silnú povinnosť pokračovať v práci na ňom aj v nasledujúcich rokoch,“ uviedol Merz v stredu večer na začiatku Macronovej pracovnej návštevy v Berlíne.



Obaja lídri sa stretli vo vile Borsig na brehu jazera Tegel na severozápadnom okraji Berlína.



Merz zároveň poukázal na to, že viac než polovica členov jeho kabinetu už od nástupu vlády do úradu začiatkom mája absolvovala inauguračné návštevy Francúzska.



Nemecký kancelár spresnil, že s Macronom budú diskutovať o súčasnej obchodnej politike vrátane colného sporu so Spojenými štátmi, ako aj o otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky.



Macron v súvislosti s otázkou ciel zdôraznil, že v posledných dňoch boli s Merzom v neustálom kontakte, aby „koordinovali reakciu na colnú ofenzívu amerického prezidenta Donalda Trumpa“, cituje DPA.



Podľa Macrona sú do toho zapojené aj Taliansko a Európska komisia, keďže zdieľajú spoločné úsilie „zabezpečiť stabilitu, mať čo najnižšie clá a zároveň chcú byť rešpektovanými partnermi“.



Francúzsky prezident zároveň vyzdvihol osobný priateľský vzťah medzi ním a Merzom, ako aj medzi oboma ich krajinami, píše nemecká agentúra, ktorá pripomína, že ide o jeho prvú návštevu Nemecka od 6. mája, keď sa funkcie ujal nový spolkový kancelár.



Len deň po svojom zvolení odcestoval Merz do Paríža, aby signalizoval „nový začiatok“ vo francúzsko-nemeckých vzťahoch, ktoré počas úradovania exkancelára Olafa Scholza značne ochladli, píše DPA.



Medzi oboma stranami však podľa nej napriek tomu pretrvávajú kľúčové rozdiely. Paríž presadzuje spoločný európsky dlh na podporu obranného priemyslu kontinentu – návrh, ktorý Berlín odmieta. Francúzsko tiež podporuje pokračujúce využívanie a propagáciu jadrovej energie, zatiaľ čo Nemecko ju úplne vyradilo.



Nezhody pretrvávajú aj v oblasti spoločného vývoja zbraní. Pokiaľ ide o projekt vývoja stíhačky šiestej generácie FCAS (Future Combat Air System), na ktorom sa podieľa i Španielsko, majú obe krajiny stále odlišné názory na ich zapojenie, dodáva DPA.