Macron a Merz vyzvali na „rýchlu“ obchodnú dohodu so Spojenými štátmi

Brusel 27. júna (TASR) - Lídri Francúzska a Nemecka, prezident Emmanuel Macron a spolkový kancelár Friedrich Merz, vyzvali vo štvrtok v Bruseli na dosiahnutie „rýchlej“ obchodnej dohody so Spojenými štátmi počas nadchádzajúcich necelých dvoch týždňov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



„Vyzvali sme predsedníčku (Európskej) komisie, aby dosiahla rýchlu dohodu s Američanmi v priebehu necelých dvoch týždňov, ktoré zostávajú,“ povedal kancelár Merz novinárom po rokovaniach na summite, na ktorom sa zúčastnilo 27 lídrov členských krajín a šéfka EK Ursula von der Leyenová.



„Francúzsko je za dosiahnutie rýchlej dohody, nechceme, aby sa to ťahalo donekonečna,“ povedal Macron na paralelne prebiehajúcej tlačovej konferencii – dodal však, že európske krajiny „nechcú dohodu za každú cenu“.



O necelé dva týždne vyprší pozastavenie recipročných ciel administratívny amerického prezidenta Donalda Trumpa pre krajiny, s ktorými USA vykazujú obchodný deficit. Zatiaľ čo EÚ sa snaží o vzájomne výhodnú dohodu, Trumpova administratíva chce údajne zachovať plošné clo vo výške desať percent na väčšinu tovarov z EÚ a hrozí zvýšením tejto sadzby na 50 percent v prípade, ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu do 9. júla.



Okrem toho Washington zaviedol clá vo výške 25 percent na dovoz ocele, hliníka, áut a autokomponentov.