Macron a Michel požiadali Fialu o summit pre nečlenské krajiny

Praha 24. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a predseda Európskej rady Charles Michel požiadali českého premiéra Petra Fialu, aby počas českého predsedníctva v Rade EÚ usporiadal neformálny summit s nečlenskými krajinami. Témou má byť širšia spolupráca Európskej únie s týmito štátmi, povedal Fiala pred začiatkom druhého dňa summitu v Bruseli. TASR informáciu prevzala z webu Českej televízie a servera Novinky.cz.



"Blížiace sa predsedníctvo sa prejavilo pri včerajšom rokovaní o koncepte širšej Európy. Bol som požiadaný, aby som spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom pripravil koncept neformálneho summitu, ktorý by sa na túto tému mohol konať v Prahe," povedal novinárom Fiala.



Súčasťou by mohla byť aj Ukrajina. "Koncept širšej Európy, ktorý musíme ešte bližšie definovať – ale tá včerajšia myšlienka k tomu viedla –, by mal zahŕňať krajiny od Islandu po Ukrajinu," upresnil predseda českej vlády.



Koncept, ktorý navrhlo Francúzsko, má byť otvorený najmä krajinám, ktoré sa usilujú o členstvo v EÚ. Mal by im ponúknuť bližšiu spoluprácu, ale nemá byť náhradou samotného prijímacieho procesu.



Lídri krajín EÚ vo štvrtok v prvý deň summitu hovorili o európskej budúcnosti krajín Balkánu. Kandidátsky štatút potom schválili Ukrajine a Moldavsku. Gruzínsko ešte musí splniť podmienky stanovené Európskou komisiou.