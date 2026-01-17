Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Macron a prezident irackého Kurdistanu vyzvali na deeskaláciu v Sýrii

K telefonátu medzi Macronom a Barzáním došlo po vypuknutí bojov medzi kurdskými jednotkami a sýrskymi vládnymi silami na severe Sýrie.

Paríž 17. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a prezident irackého Kurdistanu Nečirvan Barzání v sobotu v spoločnom telefonickom rozhovore naliehali na ukončenie bojov v Sýrii, uviedol Macronov úrad v Paríži. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Obaja prezidenti „vyzvali všetky strany na okamžitú deeskaláciu a trvalé prímerie“, uvádza sa vo vyhlásení.

Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) v sobotu obvinili Damask zo zrady v súvislosti s dohodou o stiahnutí jednotiek z oblasti východne od mesta Aleppo a hlásili boje medzi oboma stranami na severe Sýrie.

„Medzi našimi silami a frakciami Damasku, ktoré porušili nedávne dohody a zradili naše sily počas implementácie ustanovení o stiahnutí, pokračujú ťažké potýčky,“ uviedli SDF vo vyhlásení a dodali, že časti sýrskej provincie Rakka boli „vystavené delostreleckému ostreľovaniu a raketovej paľbe“.

SDF majú pod kontrolou oblasti bohaté na ropu na severe a severovýchode Sýrie, z ktorých veľkú časť dobyli počas občianskej vojny a boja proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), pripomína AFP.

Islamistami vedené úrady úrady v Damasku sa snažia rozšíriť svoju kontrolu nad celou Sýriou po tom, čo pred niečo vyše rokom zvrhli bývalého dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Obe strany podpísali v marci minulého roka dohodu o včlenení poloautonómnej sýrskej kurdskej správy a jej síl do novej vlády, jej implementácia sa však do značnej miery zastavila.

Macron a Barzání uviedli, že podporujú „okamžité obnovenie rozhovorov o integrácii SDF do sýrskeho štátu“, dodal francúzsky prezidentský úrad.
