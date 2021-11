Macron a Putin chcú zmierniť napätie medzi Poľskom a Bieloruskom

Paríž 15. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a šéf Kremľa Vladimir Putin sa v pondelok zhodli, že napätie na poľsko-bieloruských hraniciach, vyvolané bezprecedentným náporom migrantov, je nutné deeskalovať. Oznámil to Elyzejský palác, informovala agentúra AFP.



"Dúfame, že tento dlhý rozhovor prinesie výsledky v najbližších dňoch," uviedla Macronova kancelária. Putin Macronovi podľa vyhlásenia prisľúbil, že "túto tému spomenie" v rozhovore s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom.



Putin v sobotňajšom rozhovore vysielanom spravodajskou stanicou Rossija-24 odmietol tvrdenia, že by sa Moskva podieľala na organizovaní krízy na hraniciach Poľska s Bieloruskom, kde uviazli stovky migrantov z Blízkeho východu.



Od leta sa pokúsili prekročiť hranice medzi Poľskom a Bieloruskom tisíce migrantov prevažne z blízkovýchodných krajín postihnutých konfliktami. Napätie sa ešte vyostrilo minulý týždeň po tom, čo poľská pohraničná stráž zabránila hromadným pokusom migrantov o prechod cez hranice.



Macron ruskému prezidentovi počas telefonického rozhovoru, ktorý trval hodinu a 45 minút, tiež povedal, že Francúzsko je pripravené "brániť územnú celistvosť Ukrajiny" a vyjadril "hlboké znepokojenie" nad zhromažďovaním ruských ozbrojených síl na ukrajinskej hranici. Ruský prezident podľa Elyzejského paláca argumentoval tým, že ukrajinskí predstavitelia prispeli k sťaženiu vzájomných rokovaní.



Macronove slová prišli po tom, čo šéf Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg varoval Moskvu pred "agresiou" voči Ukrajine. Obavy v tejto záležitosti prejavili minulý týždeň i Spojené štáty. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken uviedol, že Rusko by sa dopustilo "vážnej chyby", ak by zopakovalo svoje kroky z roku 2014, keď anektovalo polostrov Krym. V pondelok vyzvalo Moskvu, aby na hranici s Ukrajinou zachovala "zdržanlivosť", i nemecké ministerstvo zahraničných vecí.