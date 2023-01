Macron a Sánchez podpísali zmluvu o priateľstve a spolupráci

Barcelona 19. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a španielsky premiér Pedro Sánchez vo štvrtok v Barcelone podpísali bilaterálnu zmluvu o priateľstve a spolupráci s cieľom upevniť vzťahy oboch krajín. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Chceme posilniť spoluprácu medzi našimi krajinami," povedal Macron, ktorý odcestoval do španielskeho mesta na summit napriek rozsiahlym štrajkom proti dôchodkovej reforme vo svojej krajine.



Sánchez zdôraznil dôležitosť dohody, ktorá podľa neho "nielen posilňuje obe krajiny, ale aj spoločný projekt, a to je Európa". Obaja politici zdôraznili potrebu pokračovať v podpore Ukrajiny čeliacej ruskej agresii.



Podobné zmluvy o priateľstve Francúzsko uzavrelo s Nemeckom v roku 1963 a s Talianskom v roku 2021. Španielsko má podobnú zmluvu s Portugalskom.



Macron taktiež uviedol, že je nevyhnutné pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi o zákone o znížení inflácie podporujúcom zelené investície. Ako pripomína DPA, členské štáty EÚ americký zákon kritizovali, pretože mnohé dotácie a daňové úľavy sa vzťahujú len na produkty vyrobené v USA.



Jednou z hlavných tém summitu bola aj výstavba plynovodu, ktorý má priviesť "zelený" vodík z Pyrenejského polostrova do zvyšku Európy. Obe krajiny sa spolu s Portugalskom dohodli, že projekt H2Med bude stáť približne 2,5 miliardy eur.



Macron so Sánchezom diskutovali aj o rozšírení plynových a elektrických prepojení a tratí vysokorýchlostných vlakov medzi oboma krajinami. Hovorili aj o migrácii, spoločnom postoji k ruskej invázii na Ukrajinu a spoločných projektoch v oblasti vyzbrojovania.