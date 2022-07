Macron a saudskoarabský princ sa zaviazali zmierniť dôsledky vojny

Paríž 29. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán sa na rokovaniach v Paríži dohodli, že budú pracovať "na zmiernení následkov" vojny na Ukrajine. Oznámil to v piatok Elyzejský palác. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Prezident a korunný princ Saudskej Arábie zdôraznili potrebu ukončiť tento konflikt a zintenzívniť spoluprácu s cieľom zmierniť jeho dôsledky v Európe, na Blízkom východe a v okolitom svete," uvádza sa vo vyhlásení Macronovho úradu. Spolupracovníci prezidenta pred rokovaním naznačovali, že Macron plánuje vyzvať Saudskú Arábiu, aby zvýšila produkciu ropy a pomohla tým znížiť ceny ropy.



Vo vyhlásení sa výslovne nezmieňuje ropa ani plyn, ale uvádza sa v ňom, že Macron "podčiarkol dôležitosť pokračovania prebiehajúcej koordinácie so Saudskou Arábiou, pokiaľ ide o diverzifikáciu dodávok energie pre európske krajiny". Západné mocnosti hľadajú nové zdroje energií, aby mohli byť kvôli vojne na Ukrajine menej závislé od Ruska.



Témami rozhovorov počas večere boli aj regionálne krízy vrátane vojny v Jemene a iránskeho jadrového programu.



"Pokiaľ ide o vojnu v Jemene, prezident ocenil úsilie Saudskej Arábie nájsť politické, globálne a inkluzívne riešenie pod záštitou OSN a vyjadril nádej, že prímerie bude pokračovať," uvádza sa vo vyhlásení Elyzejského paláca.



Muhammad bin Salmán poďakoval francúzskemu prezidentovi za jeho "vrelé prijatie". "Keď opúšťam vašu priateľskú krajinu, je mi veľkým potešením vyjadriť Vašej Excelencii moju najhlbšiu vďaku a uznanie za vrelé prijatie a pohostinnosť, ktoré sa mne a sprevádzajúcej delegácii dostalo," napísal v piatok korunný princ v správe, ktorú zverejnilo saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí.



Podľa ľudskoprávnych aktivistov boli rokovania mimoriadne nevhodné, keďže sa konali ani nie štyri roky po zavraždení novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Korunný princ Muhammad bin Salmán a faktický vládca bohatej monarchie je do tejto vraždy zapletený.