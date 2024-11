Macron a Scholz sa budú snažiť o silnejšiu Európu

Je viens d’échanger avec le chancelier @OlafScholz. Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les États-Unis d’Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Paríž/Berlín 6. novembra (TASR) - Francúzsko a Nemecko budú spolupracovať na vytváraní "jednotnejšej, silnejšej a suverénnejšej Európy". Na platforme X to uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron po telefonáte s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, pričom tak reagoval na víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.O takúto Európu sa podľa vyjadrenia Macrona budú snažiť popri. Macron aj Scholz už zablahoželali Trumpovi k víťazstvu vo voľbách.Francúzsko a Nemecko sa v reakcii naň zároveň narýchlo dohodli na bilaterálnej schôdzke ministrov obrany, ktorá sa má už stredu večer konať v Paríži, ako informoval francúzsky rezort obrany. Rokovania nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa s francúzskym rezortným kolegom Sébastienom Lecornuom by sa podľa očakávaní mali zamerať na dôsledky Trumpovho víťazstva, najmä pre budúcu podporu Ukrajiny, ako aj na európsku obrannú stratégiu.Ako pripomína Reuters, Francúzsko aj Nemecko, dve kľúčové mocnosti Európskej únie, sa momentálne nachádzajú v problematickej vnútropolitickej situácii. Macron má po porážke svojej strany v júnových parlamentných voľbách oslabenú pozíciu a Scholz sa s veľkou námahou snaží zabrániť rozpadu vládnej koalície.Francúzsky premiér Michel Barnier na stredajšom zasadnutí vlády zdôraznil potrebu zomknutia sa európskych krajín, uviedla hovorkyňa vlády Maud Bregeonová. Premiér podľa jej vyjadrenia dodal, že pokušením pre krajiny nemôže byť prístup typu ", no naozaj je potrebná koordinovaná európska stratégia.