Macron a Scholz varovali Rusko pred napadnutím Ukrajiny

Berlín 25. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz počas utorňajšieho stretnutia v Berlíne spoločne varovali Rusko pred vážnymi následkami v prípade útoku na Ukrajinu. Obaja podľa agentúry AFP zdôraznili, že Paríž a Berlín sú jednotní v otázke nevyhnutnosti deeskalácie konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom.



"Ak dôjde k útoku, bude nasledovať odveta. A cena, ktorú (Rusko) zaplatí, bude veľmi vysoká," povedal Macron.



"V piatok ráno budem mať telefonický rozhovor s (ruským) prezidentom (Vladimirom Putinom)," avizoval zároveň Macron. Od rozhovoru očakáva objasnenie stratégie Ruska ohľadom Ukrajiny.



Scholz uviedol, že situácia v oblasti ukrajinsko-ruských hraníc je veľmi vážna. "Je tam rozmiestnených mnoho vojakov. Preto je nevyhnutné urobiť všetko pre to, aby sa situácia vyvinula inak, než sa v súčasnosti obávame," povedal nemecký kancelár podľa agentúry DPA.



"Aj od Ruska očakávame jednoznačné kroky smerom k deeskalácii situácie. Zhodli sme sa, že vojenská agresia (Ruska) by mala vážne následky," dodal.



Kyjev a Západ v posledných týždňoch obviňujú Rusko z hromadenia desiatok tisíc vojakov v blízkosti ukrajinskej hranice, pričom to vnímajú ako prípravy na možnú inváziu či pokus o destabilizáciu situácie na Ukrajine. Mnohí analytici sa však domnievajú, že Rusko sa iba usiluje vyvolať obavy a prinútiť tak členské štáty NATO, aby pristúpili na požiadavky nových bezpečnostných záruk.



Témou rokovaní medzi Macronom a Scholzom bolo i polročné francúzske predsedníctvo v Rade EÚ a ročné nemecké predsedníctvo v skupine G7.



V stredu sa v Paríži uskutoční rokovanie v tzv. normandskom formáte medzi vysokopostavenými predstaviteľmi Nemecka, Ruska, Francúzska a Ukrajiny.