Macron a Scholz vyzvali na nové voľby v severných okresoch Kosova

Bulboaca 1. júna (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz vyzvali vo štvrtok predstaviteľov Kosova, aby umožnili nové voľby v štyroch okresoch na severe, kde znova stúplo napätie s tamojším srbským obyvateľstvom. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a Reuters.



Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová v reakcii na to podľa vlastných slov európskym lídrom povedala, že zopakovanie volieb by na základe kosovského zákona bolo možné, ak by najmenej 20 percent miestnych voličov podpísalo príslušnú petíciu.



Lídri Nemecka a Francúzska sa s Osmaniovou a srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom stretli popri summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Moldavsku v rámci snáh zabrániť ďalšími nepokojom. "Požiadali sme obe strany o čo najskoršie zorganizovanie nových volieb v týchto štyroch samosprávnych jednotkách," povedal Macron.



Prezidenti Srbska a Kosova pri príchode na summit trvali na tom, že chcú zmierniť krízu, no neprejavili ani náznak ústupu od svojich protichodných postojov, napísal Reuters. Podľa tejto agentúry si Vučič a Osmaniová jeden druhého navonok nevšímali, ani keď stáli len niekoľko metrov od seba.



Obe strany sú pod medzinárodným tlakom na vyriešenie najnovšieho z dlhej série kríz medzi kosovskou vládou s prevahou etnických Albáncov a etnickými Srbmi, ktorí tvoria väčšinu obyvateľstva na severe Kosova.



Násilie vypuklo v pondelok po tom, ako kosovské úrady za podpory špeciálnych policajných jednotiek uviedli do úradu v severných obciach albánskych starostov. Tých zvolili v komunálnych voľbách, na ktorých sa v dôsledku bojkotu zo strany Srbov zúčastnilo len 3,5 percenta voličov.



Osmaniová uviedla, že Belehrad sa snaží destabilizovať Kosovo, keďže sa nedokázal zmieriť s jeho vyhlásením nezávislosti od Srbska z roku 2008. "Všetci chápeme, že skutočná hrozba pochádza z toho, že Srbsko popiera existenciu Kosova ako zvrchovaného štátu," vyhlásila.



Vučiča obvinila, že podporuje kriminálne skupiny v severnom Kosove, ktoré sú podľa nej zodpovedné za zrážky, pri ktorých utrpelo zranenia 30 príslušníkov mierových síl NATO a 52 srbských protestujúcich.



Srbsko takéto obvinenie odmieta. Vučič sa po príchode na summit podľa AFP vyjadroval miernejšie než Osmaniová, povedal však, že kosovskí predstavitelia by mali stiahnuť "údajných starostov" zo severu. Vyhlásil tiež, že špeciálne jednotky kosovskej polície tam vyslali v rozpore so zákonom.



"Srbsko urobí všetko pre deeskaláciu situácie, čo znamená, že sa pokúsime presvedčiť Srbov, aby postupovali pokojne," povedal Vučič. "Sú veľmi odhodlaní. Chcú, aby špeciálne policajné jednotky odišli," dodal.