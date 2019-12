Macron a Sísí vyzvali na zdržanlivosť v konflikte v Líbyi

Paríž/Káhira 30. decembra (TASR) - Francúzsko a Egypt vyzvali v pondelok líbyjské úrady a medzinárodné spoločenstvo na "maximálnu zdržanlivosť" v súvislosti s eskaláciou konfliktu v Líbyi. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie kancelárie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Macron a egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí sa v nedeľu večer v telefonickom rozhovore zhodli, že bojujúce strany v Líbyi by mali pod záštitou OSN dospieť k politickému riešeniu konfliktu.



Pondelkové vyhlásenie prezidentov Francúzska a Egypta prišlo po tom, čo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že Turecko je pripravené vyslať do Líbye svoje jednotky, ak o to líbyjská vláda národnej jednoty požiada.



Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.



Proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty v Tripolise, ktorú vedie Fájiz Sarrádž, bojuje veliteľ Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar. Ten podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye. Začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis, ktorá stále pokračuje.



Vládu sídliacu v Tripolise okrem Turecka podporujú tiež Taliansko a Katar. "Východná" vláda má podporu Francúzska, Ruska, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších dôležitých arabských krajín.