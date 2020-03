Macron a španielsky kráľovský pár si pripomenuli obete terorizmu

Paríž 12. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a španielsky kráľovský pár si v stredu v Paríži pripomenuli obete terorizmu pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí terorizmu. Informovala o tom agentúra AP.



Macron, španielsky kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia sa zúčastnili na slávnosti na námestí Trocadero v Paríži spoločne s ľuďmi, ktorí prežili teroristické útoky, a rodinami obetí.



"Spomienka je aktom úcty, prejavom spravodlivosti a dôstojnosti, a morálnou požiadavkou," povedal španielsky kráľ, ktorého prejav zaznamenal na svojej webovej stránke denník El País. Spomienka je podľa kráľa Filipa "nenahraditeľná" v boji proti terorizmu.



Teroristi podľa Macrona očakávali, že nás rozdelia, no v skutočnosti nás zjednotili. "Chceli zasiať strach, no iba posilnili naše odhodlanie," povedal.



Európska únia stanovila 11. marec za Európsky deň pamiatky obetí terorizmu, a to ako pripomienku bombových útokov v Madride z 11. marca 2004. Tie si vyžiadali takmer 200 obetí na životoch.



Útoky extrémistov prepojených s teroristickou sieťou al-Káida zasiahli v rokoch 2015 a 2016 aj Francúzsko, pripomína AP a spomína aj útok na židovskú školu vo francúzskom meste Toulouse v roku 2012.