Macron a Starmer budú 10. júla spolu predsedať summitu o Ukrajine

Paríž 4. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer budú 10. júla spoločne predsedať summitu v Británii, na ktorom sa bude diskutovať o posilnení obrany Ukrajiny. V piatok to oznámil Elyzejský palác, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Určite sa uskutoční diskusia o tom, ako udržať bojové schopnosti Ukrajiny,“ uviedol palác s tým, že rokovanie bude prostredníctvom videokonferencie.



Počas stretnutia budú Macron a Starmer hovoriť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.



Lídri sa na summite budú zaoberať nasadením „zabezpečovacích síl“ na Ukrajine po prímerí, uviedla kancelária francúzskeho prezidenta. Diskusie sa majú sústrediť aj na to, ako „zvýšiť tlak na Rusko, aby prijalo bezpodmienečné prímerie, ktoré doteraz konzistentne odmieta“.



Spravodajský portál Politico s odvolaním na predstaviteľa Elyzejského paláca, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, informoval, že niektorí lídri z tzv. koalície ochotných vrátane Zelenského sa pripoja cez videokonferenciu z Ríma. Zelenskyj sa v hlavnom meste Talianska zúčastní na konferencii venovanej podpore Kyjeva.



Kancelária britského premiéra sa k správam o plánovanom summite dosiaľ nevyjadrila. Macron a Starmer sa k rozhovorom pripoja z veliteľstva Northwood, ktoré je sídlom námorného velenia NATO.



Koalícia ochotných vedená Francúzskom a Spojeným kráľovstvom vznikla s cieľom poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky v prípade prímeria v rusko-ukrajinskej vojne, objasňuje Politico. Od marca sa však nekonala žiadna schôdzka tejto koalície, a to pre rozdiely v názoroch na prípadnú americkú vojenskú podporu a potrebe, aby Washington podporil možné nasadenie zabezpečovacích síl na Ukrajine.



Summit sa bude konať viac ako týždeň po tom, čo Spojené štáty, ktoré sú najväčším podporovateľom Ukrajiny od začiatku ruskej invázie v roku 2022, v utorok oznámili, že zastavujú dodávky niektorých kľúčových zbraní na Ukrajinu.



Americký prezident Donald Trump vo štvrtok telefonoval so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a po rozhovore vyhlásil, že sa mu s ruským prezidentom nepodarilo dosiahnuť žiaden pokrok v otázke ukončenia vojny na Ukrajine. Putin počas telefonického rozhovoru vyhlásil, že Moskva neupustí od svojich cieľov na Ukrajine, ale stále má záujem o urovnanie konfliktu prostredníctvom diplomacie, uviedol Putinov poradca Jurij Ušakov.



Trump plánuje v piatok telefonovať aj s ukrajinským prezidentom.