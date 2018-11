Macron a Steinmeier si pripomenuli výročie konca 1. svetovej vojny

Svet si pripomenie 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny 11. novembra.

Štrasburg 5. novembra (TASR) - Prezidenti Francúzska a Nemecka Emmanuel Macron a Frank-Walter Steinmeier si v nedeľu spoločne pripomenuli 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny. Zúčastnili sa na spomienkovom koncerte, ktorý sa konal v katedrále vo východofrancúzskom Štrasburgu, informovala agentúra DPA.



Na hudobnom podujatí odzneli skladby nemeckého skladateľa Ludwiga van Beethovena a Francúza Clauda Debussyho. Koncert mal pripomenúť aj pričlenenie okolitého regiónu Alsasko-Lotrinsko ku Francúzsku, ku ktorému došlo po skončení vojny v roku 1918.



Svet si pripomenie 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny 11. novembra. Práve v tejto deň vstúpilo do platnosti prímerie z Compiegne, ktoré znamenalo ukončenie bojov medzi dohodovými mocnosťami a Nemeckom.



V tento deň sa vo Francúzsku, na ktorého území sa veľká časť bojov prvej svetovej vojny odohrávala, uskutočnia veľké oslavy výročia.



Prezident Macron na ne do Paríža pozval predstaviteľov krajín zapojených do tohto konfliktu. Na podujatí sa očakáva účasť približne 60 hláv štátov a vlád, okrem iných prezidenta USA Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina či nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.



Emmanuel Macron chce dovtedy absolvovať turné po 11 departementoch na východe a severe Francúzska. Navštívi pritom pamätné miesta spojené s prvou svetovou vojnou vrátane Remeša či Verdunu. Deň pred parížskymi oslavami sa Macron stretne s kancelárkou Merkelovou v severofrancúzskom Compiegne, na mieste podpísania prímeria z 11. novembra 1918.