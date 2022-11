Macron a Sunak sa stretnú počas summitu OSN

Šarm Aš-Šajch 6. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Rishi Sunak v pondelok absolvujú stretnutie na okraji klimatického summitu OSN (COP27) v Egypte. TASR správu prevzala v nedeľu z agentúry AFP.



Ide o ich prvú schôdzku od nástupu Sunaka do funkcie premiéra 25. októbra tohto roka. Macron a Sunak sa minulý mesiac spojili prostredníctvom telefónu a podľa úradu britského premiéra na Downing Street sa dohodli na zintenzívnení boja proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv. Britský premiér vtedy upozornil, že pre obe krajiny je dôležité úplne znemožniť pašerákom ľudí používať trasy vedúce cez tento prieplav.



Britská ministerka vnútra Suella Bravermanová v článku pre nedeľník The Mail on Sunday uviedla, že spolupracuje s francúzskym šéfom diplomacie Geraldom Darmaninom s cieľom zlepšiť spoluprácu a lepšie využívať britské technológie na sledovanie.



Tento rok sa cez Lamanšský kanál do Británie na malých člnoch preplavilo 37.570 osôb, čo je rekordný počet, píše AFP. Táto migrácia predstavuje starosť pre britskú vládu, ktorá po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ sľúbila, že sprísni kontroly na hraniciach.



Napätie medzi Londýnom a Parížom sa zvýšilo a Británia obviňuje Francúzsko, že nevynakladá dostatočné úsilie na zastavenie nezákonných migračných tokov.



V egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch na pobreží Červeného mora sa v nedeľu začal dvojtýždňový summit známy ako COP27.