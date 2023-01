Macron a Sunak sa v marci stretnú v Paríži

Paríž/Londýn 11. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval britského premiéra Rishiho Sunaka na návštevu Paríža. Konať by sa mala 10. marca. Oznámil to v stredu Elyzejský palác, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Bude to pre oboch lídrov príležitosť na prehĺbenie spolupráce... v rôznych otázkach vrátane bezpečnosti, klímy a energie, ekonomiky, migrácie, mládeže či zahraničnej politiky," uviedla kancelária francúzskeho prezidenta vo vyhlásení.



Francúzsko a Británia sa aktuálne snažia oživiť svoje vzťahy, ktoré sa zhoršili najmä po brexite zo začiatku roka 2020. Obe krajiny sa zároveň často navzájom obviňujú zo zapríčinenia rôznych problémov, týkajúcich sa napríklad rybolovu či neschopnosti zastaviť tok migrantov cez Lamanšský prieliv, píše Reuters.