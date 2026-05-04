Macron: Arménsko si vybralo európsku cestu
Macron pripomenul, že Francúzsko poskytlo Arménsku materiálnu podporu počas konfliktov s Azerbajdžanom.
Autor TASR
Jerevan 4. mája (TASR) - Arménsko si vybralo „európsku cestu“, vyhlásil v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron a poukázal na jeho odklon od Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Po celé desaťročia sme si akosi zvykli na to, že Arménsko bolo v istom zmysle satelitom Ruska,“ povedal Macron počas návštevy arménskeho hlavného mesta Jerevan. „Arménsko sa skutočne rozhodlo oslobodiť sa od tohto obmedzenia a obrátiť sa k Európe,“ zdôraznil.
Macron pripomenul, že Francúzsko poskytlo Arménsku materiálnu podporu počas konfliktov s Azerbajdžanom. „Rusko tam nebolo, rovnako ako nie je pri Venezuele, keď tam vzniknú problémy,“ povedal. Francúzsko a Arménsko majú dlhú históriu úzkych diplomatických vzťahov a vo Francúzsku žije početná arménska diaspóra.
Arménsko je oficiálne stále spojencom Ruska a na svojom území hostí aj ruskú základňu, vláda v Jerevane však od roku 2023 obmedzuje vzájomné vzťahy. Rusku vyčíta, že jeho mierové jednotky nezasiahli počas azerbajdžanskej ofenzívy v Arménmi pôvodne obývanej enkláve Náhorný Karabach. Jerevan v reakcii zmrazil svoje členstvo v Ruskom vedenej vojenskej aliancii Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB). V marci 2025 arménsky parlament schválil návrh zákona, ktorým sa krajina uchádza o členstvo v EÚ.
Arménsko v pondelok usporiadalo summit lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC). V krajine sa tiež koná historicky prvý summit EÚ - Arménsko.
