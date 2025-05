Macron avizuje nové sankcie proti Rusku, ak bude odmietať prímerie

Tirana 16. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok uviedol, že Európska únia v koordinácii so Spojenými štátmi pokračuje v prípravách nových sankcií proti Rusku, ak Moskva bude naďalej odmietať bezpodmienečné prímerie s Ukrajinou, píše TASR.



Ako informovala agentúra AFP, Macron to uviedol po prvých priamych rokovaniach medzi Kyjevom a Moskvou, ktoré sa konali v piatok v Istanbule, ale skončili sa bez prelomovej dohody, aj keď o možnosti vyhlásiť prímerie sa diskutovalo.



Na stretnutí lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC) v albánskej metropole Tirana Macron súčasne informoval, že americký prezident Donald Trump plánuje v najbližších hodinách alebo dňoch nadviazať kontakt s ruskou stranou, aby sa pokúsil posunúť rokovania vpred. Macron však dodal, že je na Trumpovi, aby túto iniciatívu potvrdil a verejne oznámil.



Francúzsky prezident v Tirane potvrdil svoju podporu pre bezpodmienečné 30-dňové prímerie vo vojne rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. Súčasne opäť vyjadril poľutovanie nad tým, že ruský prezident Vladimir Putin odmietol výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na stretnutie na najvyššej úrovni v Turecku.



Aj ukrajinský minister obrany Rustem Umerov počas krátkej tlačovej konferencie po rokovaniach v Istanbule vyhlásil, že „ďalším krokom by malo byť stretnutie na úrovni lídrov.“



Tlačové agentúry v piatok podvečer citovali vyjadrenie šéfa ruskej delegácie v Istanbule Vladimira Medinského, podľa ktorého si ukrajinská strana vyžiadala priame rozhovory Putina so Zelenským. „Vzali sme to na vedomie,“ konštatoval Medinskij.