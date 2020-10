Macron avizuje tvrdé opatrenia proti islamistickým zoskupeniam

Bobigny 20. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil v utorok rozpustenie propalestínskeho zoskupenia pomenovaného po šejkovi Jásinovi, zakladateľovi radikálneho hnutia Hamas. Spomínané zoskupenie založil Abdelhakim Sefrioui, ktorý je momentálne vo vyšetrovacej väzbe v súvislosti s brutálnou vraždou učiteľa dejepisu a geografie Samuela Patyho.



Macron podľa agentúry AFP vyhlásil, že zoskupenie Šejk Jásin bude rozpustené, lebo "malo priamu účasť" na vražde učiteľa Patyho, ktorá sa odohrala minulý piatok v meste Conflans-Sainte-Honorine.



Podľa televízie BFM bude zoskupenie Šejk Jásin vládou rozpustené v stredu. Macron dodal, že vláda v najbližších týždňoch podnikne podobné kroky aj proti ďalším organizáciám a združeniam, ktoré pôsobia vo Francúzsku a hlásia sa k radikálnemu výkladu islamu.



Na žiadosť ministerstva vnútra bude do 48 hodín na šesť mesiacov uzavretá mešita v meste Pantin pri Paríži, kde pôsobí salafistický kazateľ, ktorého úrady podozrievajú zo snáh o radikalizáciu miestnej moslimskej komunity.



Macron v utorok na margo boja s islamizmom v krajine vyhlásil, že "zlo" bolo pomenované a nastal čas podniknúť kroky, "ktoré od nás spoluobčania očakávajú. A tieto kroky sa zintenzívnia." Vyjadril sa tak na zasadnutí bunky pre boj proti islamizmu a pre reakciu komunít (CLIR), ktoré sa konalo v meste Bobigny v departemente Seine-Saint-Denis.



V utorok podvečer, štyri dni po vražde, sa v meste Conflans-Sainte-Honorine v departemente Yvelines konal tichý pietny pochod, ktorým si približne jeho 6000 účastníkov uctilo pamiatku učiteľa Patyho. V stredu sa na nádvorí historickej budovy univerzity La Sorbonne v centre Paríža uskutoční celoštátny akt na pamiatku učiteľa Patyho.



Macronova manželka Brigitte, ktorá sa na tomto podujatí nezúčastní pre izoláciu po kontakte s osobou s pozitívnym testom na COVID-19, napísala otvorený list nazvaný "Byť profákom". V ňom vzdala hold v prvom rade Samuelovi Patymu, ale aj 800.000 učiteľom vo Francúzsku. Macronová, ktorá roky pôsobila ako stredoškolská učiteľka, v liste píše, že "učiť znamená odovzdávať a predvídať" aj "rozvíjať kritické myslenie, aby (mladí) boli slobodní". Dodala, že Samuel Paty to "všetko vedel, ba čo viac, on to stelesňoval, pretože mal tú najlepšiu predstavu o tom, čo to znamená byť učiteľom".



Portál RTL konštatoval, že nie je prekvapením, že útoku v Conflans-Sainte-Honorine venoval karikatúru na obálke svojho najnovšieho čísla aj satirický časopis Charlie Hebdo. Paty bol totiž zavraždený len niekoľko dní po tom, ako svojim študentom na seminári o slobode vyjadrovania ukázal karikatúry proroka Mohameda, ktoré vyšli svojho času v Charlie Hebdo. Na obálke najnovšieho Charlie Hebdo sú hlavy znázorňujúce zástupcov piatich profesií: hasiča, poštárky, sudcu, zdravotnej sestry a zrejme učiteľa doplnené titulkom "Kto bude ďalší?".



Najnovšie číslo časopisu L'Express zasa na svojich stránkach prináša karikatúry proroka Mohameda. Redakcia na vysvetlenie uviedla, že "strach je tu všade prítomný, ale my ho nesmieme nechať vyhrať". Týždenník dodal, že podobné karikatúry mal na svojich stránkach aj v roku 2006.



V súvislosti s vraždou učiteľa Patyho je stále vo vyšetrovacej väzbe 15 osôb, medzi nimi sú aj študenti zo školy College du Bois d’Aulne, kde vyučoval, ako aj niekoľkí príbuzní páchateľa vraždy.