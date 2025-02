Macron: Barbarstvo, akého sa dopúšťa hnutie Hamas, musí skončiť

Le décès de notre compatriote Ohad Yahalomi vient d’être confirmé. Je partage la douleur immense de sa famille et de ses proches.



La France a perdu cinquante de ses enfants dans l'infamie du 7 octobre. La barbarie du Hamas doit prendre fin.

Paríž/Jeruzalem 27. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval vo štvrtok palestínske militantné hnutie Hamas, aby skoncovalo so svojím. Povedal to po tom, čo Izrael medzi telami rukojemníkov vrátených Hamasom identifikoval francúzsko-izraelského občana Ohada Jahalomiho. TASR informuje podľa agentúry AFP.Macron na platforme X dodal, že zdieľaJahalomiho rodiny aAko dodal,Macron to povedal v súvislosti s útokom palestínskych militantov napojených na Hamas na územie Izraela zo 7. októbra 2023. Militanti vtedy zajali 251 rukojemníkov, ktorých následne odvliekli do Pásma Gazy.Izraelský Kibuc Nir Oz podľa informácií novín The Times of Israel (TOI) medzičasom identifikoval aj telo ďalšieho rukojemníka Jicchaka Elgarata, ktorý mal v čase únosu 68 rokov, ako aj rukojemníkov Šloma Mantzura (85) a Cachiho Idana (49). Identifikáciu všetkých štyroch tiel potvrdili rodiny mŕtvych rukojemníkov.Izrael v noci na štvrtok prepustil viac ako 600 palestínskych väzňov z izraelskej väznice Ofer na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Tisícky Palestínčanov sa zhromaždili v meste Ramalláh, aby privítali prepustených väzňov. Stalo tak krátko po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo pracovníkom Červeného kríža telá spomínaných štyroch izraelských rukojemníkov.Ide o poslednú výmenu rukojemníkov a väzňov v rámci prvej fázy prímeria v Pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti 19 januára, Počas tejto fázy mal Hamas prepustiť 33 izraelských rukojemníkov výmenou za 1904 palestínskych väzňov.Prvá 42-dňová fáza sa skončí v sobotu a podľa agentúry Reuters stále nie je jasné, či dôjde k predĺženiu, ktoré by mohlo viesť k prepusteniu ďalších 59 zostávajúcich rukojemníkov, alebo či sa môžu začať rokovania o druhej fáze tejto dohody o prímerí.Vpád palestínskych kománd a terorizovanie obyvateľov na juhu Izraela neprežilo najmenej 1211 ľudí, väčšinou civilistov. Odvetná vojenská operácia izraelskej armády - najprv letecká, neskôr aj pozemná - v Pásme Gazy vyžiadala najmenej 48.319 ľudí, väčšinu z nich tiež tvoria civilisti.