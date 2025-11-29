Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Macron bude hovoriť v pondelok v Paríži so Zelenským

.
Na snímke prezident Francúzska Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Obaja lídri sa znova zídu v čase náročných rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.

Autor TASR
Paríž 29. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na rozhovoroch v Paríži. Oznámil to v sobotu predstaviteľ Elyzejského paláca, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.

Obaja lídri sa znova zídu v čase náročných rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump nalieha na Rusko a Ukrajinu, aby prijali návrh mierového plánu, ktorý bol pôvodne výrazne naklonený požiadavkám Moskvy, následne ho však revidovali počas rokovaní ukrajinských a amerických predstaviteľov v Ženeve.

Macron a Zelenskyj budú hovoriť o podmienkach spravodlivého a trvalého mieru, uviedol zástupca francúzskej prezidentskej kancelárie. Témou stretnutia budú aj vojenské záruky, ktorými chcú mierové riešenie zabezpečiť podporovatelia Ukrajiny združení v tzv. koalícii ochotných.
