Macron bude hovoriť v pondelok v Paríži so Zelenským
Obaja lídri sa znova zídu v čase náročných rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Paríž 29. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na rozhovoroch v Paríži. Oznámil to v sobotu predstaviteľ Elyzejského paláca, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.
Obaja lídri sa znova zídu v čase náročných rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump nalieha na Rusko a Ukrajinu, aby prijali návrh mierového plánu, ktorý bol pôvodne výrazne naklonený požiadavkám Moskvy, následne ho však revidovali počas rokovaní ukrajinských a amerických predstaviteľov v Ženeve.
Macron a Zelenskyj budú hovoriť o podmienkach spravodlivého a trvalého mieru, uviedol zástupca francúzskej prezidentskej kancelárie. Témou stretnutia budú aj vojenské záruky, ktorými chcú mierové riešenie zabezpečiť podporovatelia Ukrajiny združení v tzv. koalícii ochotných.
