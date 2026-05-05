Macron bude rokovať s Pezeškijánom, kritizoval Trumpa za hrozby clami
Jerevan 5. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude v priebehu utorka rokovať so svojím iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškijánom. Oznámil to na tlačovej konferencii v arménskom Jerevane s tým, že Francúzsko sa dlhodobo zasadzuje za „obnovenie slobody plavby“ v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Macron zároveň vyhlásil, že Európska únia by mala použiť svoj nástroj proti nátlaku – nazývaný „bazooka“ – v prípade, že americký prezident Donald Trump bude pokračovať vo svojich hrozbách zvýšenia ciel na európske vozidlá.
Francúzsky prezident počas návštevy Arménska skritizoval šéfa Bieleho domu za „hrozby destabilizácie“ v súvislosti s jeho sľubom zvýšiť clá z 15 na 25 percent. Dodal, že EÚ „sa vybavila nástrojmi, ktoré by potom museli byť aktivované, pretože presne na to slúžia“.
Macron sa v Arménsku zúčastnil na summite lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC). V Jerevane sa tiež konal historicky prvý summit EÚ - Arménsko.
Hormuzský prieliv, cez ktorý obvykle prechádza pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu, fakticky zablokoval Irán po začiatku vojny na Blízkom východe, čo spôsobilo výrazný nárast cien.
Trump v pondelok oznámil začiatok operácie Projekt sloboda, v rámci ktorej majú USA od pondelkového rána blízkovýchodného času „navigovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzu.
Irán v reakcii pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto prielivu. Iránske médiá následne informovali o iránskom útoku na loď námorníctva USA pri prístave Džásk neďaleko Hormuzu.
Spojené kráľovstvo a Francúzsko vedú rozhovory o samostatnej námornej misii. Na nedávnom stretnutí tejto iniciatívy sa zúčastnilo viac ako 50 krajín.
