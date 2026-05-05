Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
Macron bude rokovať s Pezeškijánom, kritizoval Trumpa za hrozby clami

Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas tlačovej konferencie v rámci summitu EÚ – Arménsko v Jerevane v utorok 5. mája 2026. Foto: TASR/AP

Francúzsky prezident počas návštevy Arménska skritizoval šéfa Bieleho domu za „hrozby destabilizácie" v súvislosti s jeho sľubom zvýšiť clá z 15 na 25 percent.

Autor TASR
Jerevan 5. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude v priebehu utorka rokovať so svojím iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškijánom. Oznámil to na tlačovej konferencii v arménskom Jerevane s tým, že Francúzsko sa dlhodobo zasadzuje za „obnovenie slobody plavby“ v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Macron zároveň vyhlásil, že Európska únia by mala použiť svoj nástroj proti nátlaku – nazývaný „bazooka“ – v prípade, že americký prezident Donald Trump bude pokračovať vo svojich hrozbách zvýšenia ciel na európske vozidlá.

Francúzsky prezident počas návštevy Arménska skritizoval šéfa Bieleho domu za „hrozby destabilizácie“ v súvislosti s jeho sľubom zvýšiť clá z 15 na 25 percent. Dodal, že EÚ „sa vybavila nástrojmi, ktoré by potom museli byť aktivované, pretože presne na to slúžia“.

Macron sa v Arménsku zúčastnil na summite lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC). V Jerevane sa tiež konal historicky prvý summit EÚ - Arménsko.

Hormuzský prieliv, cez ktorý obvykle prechádza pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu, fakticky zablokoval Irán po začiatku vojny na Blízkom východe, čo spôsobilo výrazný nárast cien.

Trump v pondelok oznámil začiatok operácie Projekt sloboda, v rámci ktorej majú USA od pondelkového rána blízkovýchodného času „navigovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzu.

Irán v reakcii pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto prielivu. Iránske médiá následne informovali o iránskom útoku na loď námorníctva USA pri prístave Džásk neďaleko Hormuzu.

Spojené kráľovstvo a Francúzsko vedú rozhovory o samostatnej námornej misii. Na nedávnom stretnutí tejto iniciatívy sa zúčastnilo viac ako 50 krajín.
